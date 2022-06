Doktor Džon C. Lili i njegova asistentkinja Margaret Hau sproveli su neobičan eksperiment sa delfinom po imenu "Piter" u kojem su ga učili da govori engleski jezik, a onda se ispostavilo da je delfin ljubomoran i da se zaljubio u Margaret!

Izvor: YouTube/screenshot/BBC

Doktor Džon C. Lili je sa svojom, tada jako mladom, asistentkinjom Margaret Hau šezdesetih godina prošlog veka zakupio jednu vilu na Devičanskim ostrvima kako bi sproveo krajnje neobičan i pomalo bizaran eksperiment. Odlučili su da šestogodišnjeg delfina po imenu "Piter" nauče da govori engleski jezik ali da se ceo proces odvija na poseban način - Margaret i delfin Piter morali su da žive zajedno šest dana u nedelji u periodu od mesec dana. Eksperiment sa obrazovnim programom je vremenom prerastao u ljubavni i seksualni čin!

Piter je inače poreklom sa ovog ostrva i doktor Lili je smatrao da je od presudnog značaja da Margeret i Piter provedu što više vremena zajedno kako bi sve bilo maksimalno autentično. Želeo je da budu potpuno sami i da ih niko ne ometa. Vilu su napunili morskom vodom u dovoljnoj meri da delfin može nesmetano da pliva, a da Margaret može normalno da hoda.

Doktor Lili je inače veliki ljubitelj delfina i 1961. godine napisao je knjigu "Čovek i delfin" koja je za kratko vreme postala bestseler. U svom autorskom delu, on tvrdi da je mozak delfina veći za čak 40 odsto od ljudskog, i da delfini takođe poput ljudi osećaju emocije poput straha i bola. Mnogi čak mogu da kontrolišu svoj bes. Prema njegovim rečima, on je verovao da delfini mogu čak da razumeju ljude kada govore engleski jezik!

Tada mu je pala na pamet ideja da napravi istraživanje u kojem će pokušati da delfina nauči da govori engleski jezik. Sredstva za realizaciju eksperimenta je tražio od NASA. Ubrzo su mu i odobrili neophodne finansije za sprovođenje projekta. On je smatrao da je najbolje tj. da je neophodno da delfin Piter i njegova asistentkinja Margaret žive zajedno. Njih dvoje su to i radili, poput klasičnog bračnog para - jeli su zajedno, kupali se, čak su i spavali zajedno tako što je Margaret ležala na visećem krevetu, dok je Piter bio odmah kraj nje. Ona se hranila konzerviranom hranom iz jednog razloga - da ne bi naručivala hranu koju bi morao kurir da joj dostavi, a to bi remetilo eksperiment i Pitera. Apsolutno niko nije smeo da remeti njihov mir i "zajednički život".

Dnevna svakodnevnica sastojala se od igranja i rada. Margaret je provodila sa Piterom šest dana, od nedelje do petka i samo joj je nedelja bila slobodna. Ceo eksperiment je trajao mesec dana. Svaki dan je provodila u kupaćem kostimu, čak je i kosu skratila u velikoj meri zbog lakšeg obavljanja posla. Sto za kojim je sedela i jela spuštao se sa plafona.

Svaki dan je počinjao uvek u isto vreme, u 8 ujutru. Tada je bilo vreme za čas engleskog jezika. Njen zadatak je bio da navede Pitera da oponaša zvukove koja ona proizvodi prilikom izgovora reči. Delfini mogu da proizvode zvukove nalik na ljudske kroz njihove otvore na njušci pa je doktor Lili želeo što bolje da iskoristi tu prirodnu mogućnost delfina. Dosetili su se da Margaret ofarba svoje lice u belo, a usne u crnu da bi delfin mogao što bolje da vidi kako se njena usta pomeraju prilikom govora.

U početku, Piter je mogao da izgovori par reči poput "jedan", "mi", "trougao" i "zdravo". Brzo je napredovao i vremenom je naučio da na Margaretin uzvik "rad, rad, rad" odgovori sa "igra, igra, igra". Nakon časa engleskog, od 10 časova ujutru su se igrali. Omiljena igra mu je bila maženje po stomaku. Takođe, voleo je da gleda televiziju pa je to bio jedan od načina da Piter odmara dok Margaret unosi beleške u svoj notes o najnovijim detaljima koja su vezana za eksperiment.

Vremenom je došlo do promene u ponašanju Pitera. Postao je neposlušan. U početku je slušao sve lekcije, a onda je počeo više da govori nego što sluša, slično malom detetu koje je tek progovorilo. Počeo je da se dere čim Margaret progovori. Zatim je usledio još radikalniji vid neposlušnosti - kada bi Margaret zazvonio telefon, on bi postao "ljubomoran" i počeo bi glasno da se dere i da je ometa dok ona telefonira. Tako ispada prema navodima doktora Lilija koji tvrdi da je do kraja nedelje delfin počeo sve više da se zbližava sa njom.

"Postao je druželjubiviji i prisniji, i detaljno mi proučava stopala, noge, članke i kolena. Kada to radi, veoma je nežan, a grub postaje kada pokušava da me gura naokolo. Vremenom je on postajao sve željniji pažnje, a hteo je da se igra sa loptom samo kada bih ja bila tu", navela je Margaret u svom dnevniku.

Četvrta nedelja eksperimenta - Seks sa delfinom

"Piter je bio seksualno uzbuđen nekoliko puta ove nedelje. Osećam da njegove želje ometaju našu vezu. Stalno mi se privija uz noge, kruži oko mene, gricka me i uopšteno je toliko uzbuđen da ne može da kontroliše svoj stav prema meni", zabeležila je ona.

Margaret se uspaničila i vratila Pitera u rezervoar zbog njegovog velikog zaokreta u ponašanju. U akvarijumu su se nalazile dve ženke. Period koji je proveo tamo je uticao pozitivno na njega, a po povratku je delfin ponovo bio nežan, a umesto grickanja sada je nežno prelazio njuškom preko njene kože. Margaret je zaključila da joj se Piter "udvara, ili nešto veoma slično" tome. Često bi se okretao i pokazivao stomak i genitalnu regiju radi češkanja. Iako to ranije nije bio problem, ona se tada pitala da li to Piter možda pokušava da je suptilno uvuče u neku vrstu seksualne igre.

Vremenom su prešli preko problema i Margaret je njegove seksualne želje, igre i nagone prihvatila kao nešto što je sasvim normalno. Kako ona kaže, to je možda bilo seksualno za njega, ali ne i za nju. To je sve bio deo Pitera, a ona je želela što bolje da ga upozna. Dozvoljavala mu je da bude oko nje, i da se trlja o njena kolena i noge. Kako kaže, bilo joj je lakše da mu dozvoli da se "to jednostavno desi", pa da nastave sa poslom i normalnim druženjem. Zbog toga mnogi kažu da je Margaret “imala seks sa delfinom”.

Eksperiment je ipak imao neslavan kraj. Prekinut je zbog više stvari. Ne samo da je izbio skandal zbog Margaretinog preterano bliskog odnosa sa delfinom, već je bilo i priče o tome da je doktor Lili eksperimentisao na delfinima sa LSD-em. Piter je prevezen sa ostrva na Majami, gde je bio stacioniran u velikom akvarijumu. On je tamo patio, i stanje mu se vrlo brzo pogoršalo. Svega nekoliko nedelja kasnije, Margaret je primila tragične vesti - Piter je izvršio samoubistvo tako što je "odbio da diše" i potonuo je na dno akvarijuma. Prema navodima stručnjaka, to pokazuje da delfini možda ne govore engleski, ali isto kao i ljudi znaju dosta toga o slomljenom srcu. Nakon skoro pet decenija tišine, Margaret je konačno odlučila da progovori o ovome. Ona će se iduće nedelje pojaviti u dokumentarnom filmu BBC-a "Devojka koja je pričala sa delfinima".