I pored svedočenja policajca da je vozač koristio telefon, sudija je odlučila da ga oslobodi.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Neobičan slučaj dogodio se u Hrvatskoj - Ivica je završio je na sudu jer je policija prijavila da je tokom vožnje koristio mobilni telefon. Sudija ga je oslobodio u prilično neobičnom suđenju. Ali krenimo redom...

Kako se navodi u prekršajnom nalogu, Ivica je u februaru ove godine oko 16 časova tokom vožnje u Nikšiću kod Slunja na putu D-1 prema Karlovcu “koristio mobilni telefon držeći ga levom rukom na levom uhu“. Međutim, Ivica je tokom svoje odbrane trkso da to nije tačno. Patrola ga je zaustavila jer ih je kolega policajac prethodno obavestio da vozač koristi mobilni telefon za volanom.

“To nije bila istina. Držao sam levu ruku na bolnom uhu, a mobilni telefon je bio odložen u pregradi vozačevih vrata. Policajac me je zamolio da vidi moj mobilni telefon kako bi proverio listu poziva, a ja sam mu rekao da nema pravo na to bez naloga suda”, branio se Ivica, piše Danica.hr.

To je, kaže on, naljutilo policajca, pa mu je napisao prekršajni nalog. Danijel, policajac koji je tog dana bio na delu puta, rekao je da je bio “u civilnom vozilu u blizini restorana kada je primetio da je vozač koristio mobilni telefon držeći levu ruku na levom uhu”.

“On je to demantovao, a kada sam mu rekao da se to lako može proveriti proverom u mobilni telefon, on je odbio. Pratio sam saobraćaj tog dana na putu D1, bio sam na tom delu puta i jasno video da Ivica koristi mobilni telefon, u što sam sasvim siguran."

Ivica je negirao ovaj iskaz na sudu, tvrdeći da policajac nije mogao jasno da vidi situaciju iz te pozicije. Sud je na kraju odbio ključni dokaz – uvid u spisak poziva sa mobilnog telefona za koji Ivica tvrdi da je jedini mobilni telefon koji koristi i koji je koristio tog dana. To je, kako je navedeno u odluci suda, nepotrebno odugovlačenje prekršajnog postupka jer je “činjenično stanje potpuno utvrđeno i dovoljno za sudsku odluku”.

Međutim, nakon pomenute konstatacije u presudi, prekršajni sudija je zaključio da Ivica mora biti oslobođen optužbe jer “nije sa dovoljnom sigurnošću utvrđena bitna činjenica, odnosno nije dokazano da li je okrivljeni u vožnji razgovarao mobilnim telefonom ili je iz zdravstvenih razloga držao ruku na uhu”.

Presuda koja je doneta ovih dana odmah je postala pravosnažna i na nju Uprava policije nema pravo žalbe.