Poznata tekvondistkinja Milica Mandić otkrila je da je u djetinjstvu živjela sa roditeljima, bakom i sestrom u 44 kvadrata.

Izvor: Kurir televizija

Ona je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila kako je izgledalo odrastanje u malom stanu, a velikoj porodici.

"Dosta smo bili razumni, ali u periodu kada si tinejdžer više želiš da imaš prostora za sebe. Iako su meni možda u tom periodu falile neke stvari, ali roditelji su nam toliko divnih stvari priužili i toliko divnih stvari usadili u nas. Živili smo sa tatinom mamom i ona je, pored roditelja odgajila mene i sestru. I toliko sam zahvalna što sam nju imala u životu, da tih 44 kvadrata i nisu bili neki problem", kaže Milica Mandić i dodaje:

"Sada se šalimo, ipak se više volimo kada je svako otišao na svoju stranu. Nekako je normalno i kada sam otišla u profesionalni sport, tu je bila i nervoza pred takmičenje, osjećala sam da mi treba neka moja samoća i mir da se saberem. To tada nije bilo moguće, ali sam sada zahvalna za sve momente koje sam imala", kaže Milica Mandić.

Ne krije da se i dan danas okuplja sa svojom porodicom.

"Okupljamo se jako često, veoma smo vezani za njih i sestra i ja", otkrila je tekvondistkinja.

Lepa Milica izuzetno je profesionalna i posvećena karijeri, a kako je sada već dostigla zvijezde, njen život nije uvijek bio lak.

U jednom periodu života, Milica je pauzirala sa treninzima, da bi naplaćivala parking na aerodromu.

"Bilo mi je sasvim okej. Bila sam svjesna da sam u seniorima već dvije godine i da nisam postigla neki napredak. To je sasvim noramalan proces. Odlučila sam da pauziram i da stanem iza svoje odluke i kažem roditeljima. Ipak, nisam se predavala tako lako, rekla sam da ću zbog finansijske situacije da nađem posao preko omladinska zadruge i to je meni bilo skroz okej. Preko ljeta sam našla posao, radila sam na parkingu na aerodromu. Zaradila novac za pripreme, zaradila za džeparac, i cijeli taj period posvetila sebi da mogu da odradim te smjene, da idem na treninge i na kraju odem na pripreme. Napredak se jako brzo vidio. Tad sam počela da nižem medalje, to je bilo 2010. i 2011. godine", kaže Milica Mandić.