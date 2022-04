Roditelji nestale Marijane Seifert teško se suoćavaju sa novonastalom situacijom.

Roditelji nestale Marijane Seifert su je poslednji put videli za Uskrs kada su bili kod nje u Zagrebu. Ivo Kovačević, Marijanin otac, je ovih dana pomagao policiji u istrazi, ali nije želeo da razgovara sa novinarima. "Ne bih ništa komentarisao", kratko je rekao kada su ga novinari pozvali.

Njegov dobar prijatelj i kolega Tomo Zelić s kojim radi u automehaničarskoj radionici je pokušao da ga uteši. "Rekao sam mu da će sve biti u redu. Ali znate kako roditelji ovo proživljaju, to je jedan veliki šok! Nije njima nimalo lako, svašta im padne na pamet, razne teorije... Od toga da je Marijana namerno ostavila dokumenta pa otišla dalje ili da se dogodilo ono najgore. A možda je i naišla na nekoga ko joj je naudio. Ivo je izgubljen u svemu ovome. Misli sve najgore i ne nada se dobrom ishodu. Vidim to na njemu. Potonule su mu sve lađe. Čim su se ti dokumenti našli na tom mostu to ne sluti na dobro", rekao je Tomo.

"Baš smo pričali o njegovom zadnjem susretu s Marijanom u Zagrebu. Sve je bilo kako treba, nije bila sklona nestajanju. Ivo još ne može da zamisliti da se ovo događa, sve su pretražili, a nje nema... Supruga je u još većem šoku, stalno govori da ne zna hoće li izdržati i preživeti sve ovo. Jutros je i njih ispitivala policija", kazao je prijatelj Marijaninog oca.

Da podsetimo, pobednica regionalnog Velikog brata 2011. godine Marijana Seifert je nestala iz stana u zagrebačkom naselju Savica, u noći između utorka na sredu.