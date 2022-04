NATO avioni koji su pratili avion Er Srbije u dva navrata, zabrinuli stručnjake, ali i širu javnost.

Avion kompanije Er Srbija, na letu JU 671, koji je u petak išao iz Sankt Peterburga ka Beogradu, tokom preleta iznad teritorije Litvanije, ispratili su borbeni avioni sa oznakama Belgije. Isto se dogodilo 6. aprila na letu Moskva - Beograd kada je avion Er Srbije pratio jedan od lovaca NATO aviona.

Darko Obradović i Ljuban Karan su u debati u Pulsu Srbije na Kurir televiziji izneli svoje stavove povodom NATO aviona koji je pratio avion Er Srbije:

"Ne znam kako je urađen er polising na Baltiku i do koje granice i mere i ko preuzima ispraćaj. Šta znači da se prati avion Er Srbije stvarno mi nije jasno. Nisam upoznat sa procedurom, možda je pritisak zato što Srbija još uvek leti za Moskvu", rekao je Darko Trifunović.

"Znamo Darko da je to provokacija, pritisak i pretnja", odgovorio je Ljuban Karan.

"Da će baltičke države da obore avion Er Srbije? Dajte, ljudi to je smešno. Ali, može da bude pritisak" rekao je Darko Obradović.

Ljuban karan je komentarišući rar u Ukrajini, rekao da ima dosta propusta od rukih službi i od obaveštajnih službi NATO:

"Ruske službe dobro funkcionišu. U poslednjih nekoliko decenija unapredili su rad. Međutim, da ima propusta, to je sigurno. Sukob u Ukrajini je pokazao da postoje ozbiljni propusti i od rukih službi i od obaveštajnih službi NATO. Amerikanci su saznali za rusku intervenciju u Ukrajini. Morali su da menjaju kompletnu strategiju. Prva strategija je bila - Ukrajina u NATO. Onda su to morali da promene u taktiku da naprave dugoročan rat u urbanim sredinama - to je sad ideja. A tamo ima prednost onaj koji se brani. Ruske službe su napravile propust što su odlično locirali same ciljeve, ali nisu dobro procenili stanje u javnom mnjenju u Ukrajini. Potcenili su 8 godina medijskog delovanja, 8 godina propagande i potcenili su metod zastrašivanja ovih profašističkih organizacija", rekao je operatvac KOS-a u penziji, Ljuban Karan.