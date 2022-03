Srbija neće mnogo profitirati od letova ka Rusiji, a zbog učestalih dojava o bombi postoji mogućnost ukidanja letova na relaciji Beograd-Moskva, upozorava vazduhplovni stručnjak Petar Vojinović.

Lažne dojave o bombama na letovima Beograd-Moskva učestale su poslednjih dana, tako je i danas ponovo prijavljeno da se u avionu koji je sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" trebalo da poleti za Moskvu nalazi bomba. Nadležne službe su reagovale dok je letjelica bila prizemljena, a let je odložen.

Urednik portala Tango six istakao je da postoji mogućnost da se smanje ili ukinu letovi na relaciji Srbija - Rusija zbog dojave o bombama.

"Avion koji je imao dojavu o bombi, pregledan je ovdje, nije bilo ništa i taj isti avion je u povratku za Beograd takođe imao dojavu da je unutra bomba. Pregledano je ponovo sve i ništa nije nađeno", kaže za Kurir televiziju Petar Vojinović, urednik portala Tango six.

Vojinović tvrdi, prema saznanjima portala Tango Six, da nije riječ samo o lažnim dojavama o bombama, koje su najvidljivije, već nekoliko dana traju i hakerski napadi na sajt Air Srbije. Međutim, nacionalni avio prevoznik za sada se nije oglasio o ovim navodima.

"Iz izvora u kompaniji smo saznali da nekoliko dana unazad traju i hakerski napadi na sajt i sada posebno počinje da ometa kupovinu karata online. Širom kompanije nasumično stižu prijetnje zaposlenima i po njihovom mišljenju su globalne, ne dolaze samo iz Ukrajine. Očigledno je da postoje još neki mogući ciljevi koji su medijima atraktivni, avio kompanija je uvijek vidljiva, posebno Air Srbija kojoj je jedino dozvoljeno da lete do Rusije. Druge avio kompanije širom svijeta nisu same željele da obustave letove do Rusije, već im je to nametnuto. To je medijski postalo jasno da u kontitnentalnom dijelu Evrope jedino iz Srbije može da se leti za Moskvu, ali to nije apsolutno tačno, s obzirom na to da i iz Istanbula može da se leti i iz zapadne Evrope preko Katara, Dohe, ali i preko Ukrajine, ako leti preko Beograda", kaže Vojinović.

Petar Vojinović je dodao da Srbija neće mnogo profitirati od letova ka Rusiji.

"Postoji bilateralni sporazum između Srbije i Rusije ko sme kada da leti, i to je trenutno omogućeno za nacionalnu kompaniju Srbije i Rusije, Aeroflotu, po osam letova nedeljno. Zbog drugih političkih razloga Aeroflotu je onemogućeno da leti, a Air Srbija je samo preuzela taj broj letova. Air Srbija zbog zimske sezone i manjeg broja letova mogla je da upotrebi najveći širokotrupni avion, koji ide do Njujorka, stavi ga na tu liniju, koja je duplirana, tako da je to nekih 16 do 20 letova nedeljno i to dokazuje da je Air Srbija reagovala da iskoristi priliku na dozvoljen način, ona je samo preuzela letove Aeroflota i ne pokazuje nameru da to uradi tri, četiri puta više kako bi se profitno okoristila. A, takođe, moram da kažem da moramo da stavimo u kontekst da je državna avio kompanija i subvencionisana, tako da o profitu ne možemo da govorimo", kaže Petar Vojinović, urednik portala Tango six.

On je dodao da postoji mogućnost i da, ukoliko postanu učestale dojave o bombama, Air Srbija prestane da leti do Rusije.

"To bi moglo da se dogodi na sledeći način, Air Srbija iznajmljuje avione, oni, takođe, osiguravaju te avione i kada osiguravajuće kuće vide ovaj nevjerovatno frekventan broj tih prijetnji, mogu da povećaju te premije za osiguranje, što bi kompaniji postalo mnogo skuplje i što bi dovelo do možda potpune obustave letova ili će se vratiti na taj broj od osam letova nedeljno, jer poslednje nedelje marta počinje ljetnja sezona letjenja. Sve avio kopanije tako rade, da kada počne ljetnja sezona, na svim destinacijama imaju povećanu frekvenciju letova. Postoji nekoliko profitabilnijih ruta od Moskve, onda će im avioni, koji su bili duplirani na Moskvi, trebati na drugim linijama, posebno ovaj najveći koji leti za Njujork. Ukoliko prijetnje bombama nestanu, oni će se vratiti na svoj normalni broj letova", kaže Vojinović.