Numerolog Gordana Dragišić iznijela je svoje viđenje o momcima koji su devedesetih godina bili kriminalci - da li im je ovakva sudbina bila zapisana u brojevima!

Kriminal devedesetih ostavio je iza sebe brojne jezive priče i mnoga neriješena ubistva, a prema riječima numerologa od ovoga nisu mogli pobjeći.

"U numerologiji postoje brojevi koji nama daju tu mogćnost da možemo da kažemo pripazite i vodite računa ovo dijete može, danas/sjutra da bude narkoman, da se oda alkoholu, ili da bude problematičan", tvrdi Gordana Dragišić.





Aleksandar Knežević Knele

Aleksandar Knežević Knele rođen je 27.04.1971. godine, a jedan od najpoznatijih kriminalaca devedesetih pronađen je mrtav u "Hajatu“ 28. oktobra 1992. godine. Da li mu je ovakva sudbina već bila zapisana otkriva numerolog Gordana Dragišić.

"Njegov numerološki kod je 494. On da nije bio ovo što je bio, sigurno bi bio neki lokalni kradljivac. Jednostavno je čovjek bez emocija, čovjek koji je mogao imati problema kroz svoju matičnu porodicu, može biti i negdje problem poremećene ličnosti. Sve je radio hladno bez razmišljanja, bez kajanja. Kroz njegov datum rođenja jeste prikazano da je on mogao biti pogubljen i da se to tragično završi, devetka broj u nimerologiji jeste karma, a on je tu karmu preuzeo od svoje familije, porodice i mogu da kažem da tu vrstu karme nosi za sve svoje. Sigurna sam da je i kao dijete vršio neka krivična djela", rekla je Gordana.

Zoran Šijan

Zoran Šijan je bio košmar i za najjače, hapsilo ga 200 policajaca. Rođen je 1964. godine u Beogradu, a njegovo ime odzvanjalo je ulicama.

Bio je šampion Evrope u kik-boksu ali i vođa kriminalne bande iz Surčina koja se bavila organizovanom krađom i preprodajom ukradenih automobila, kao i trgovinom narkoticima.

Njegovo ubistvo još uvijek nerasvijetljeno, brojne su teorije ko stoji iza likvidacije, ali konkretnih dokaza nema. Međutim, prema riječima numerologa sve je negdje bilo predodređeno Šijanu.

"Jako čudna konstalacija numerološkog broja 922, čovjek koji je emotivan, porodičan, srčan. Kao da ga je društvo ponijelo u cijelu tu priču. Dvojke jesu ljudi koji vole da se pokazuju dokazuju, koji je jako bitan i ja vjerujem da je on čovjek koji je mogao biti sjajan bokser ima takve brojeve, ali mi je nejasno otkud u cijeloj toj priči. Ja sam sigurna da je bio zanesen društvom, tom nekom željom dominacije, željom bolje zarade na lak način. Ljudi koji imaju dvojke nisu neki radoholici i više vole na mufte da zarade . U pogrešno vrijeme je bio na pogrešnom mjestu jer mu u tom trenutku to nije izgledalo kao nešto toliko loše. I na kraju ga koštalo života", istakao je numerolog za Informer.

Đorđe Božović Giška

Od ubistva Đorđa Božovića Giške na ratištu u Gospiću prošlo je 30 godina, a njegova smrt i dalje je misterija. Giška je ubijen 15. septembra 1991. godine, pod nerazjašnjenim okolnostima. Prema nekim pisanjima postoji i izjava gdje je on sam predvidio svoju smrt, dok njegov numerološki kod otkriva kakv je on zaista bio.

"On je čovjek koji ima 729 kod i to su ljudi koji sve rade bez griže savjesti, bez osjećaja kada su finansije u pitanju. Ovaj čovjek bez obzira što ima takvu konstalaciju brojeva, on je svoje emocije krio. Kod njega nikada niste znali da li nešto radi iz ljubavi ili radi to čisto da bi odradio. On je krio emocije, ali vjerujem da je znao posle nekih događaja kada se prisjeti da zaplače i da se pokaje",navodi Gordana.

Dušan Spasojević Šiptar

Dušan Spasojević, poznatiji pod nadimkom "Šiptar" sijao je smrt po Beogradu i najčešće iz vozila u pokretu. Takođe on je jedan od osumnjičeni za učestvovanje u organizaciji ubistva bivšeg predsjednika Vlade Srbije Zorana Đinđića koji je ubijen 15 dana prije njegove smrti.

"Dušan ima kodove 865 to su ljudi koji sve rade zbog novca i on je neko ko je u svom djetinjstvu nije imao dovoljno materijalnog i to je želio da nadoknadi. Nebitno na koji način i kako, samo mu je bilo važno da ima moć, dominaciju. Njegova sočna priča je mnoge ljude okupila oko njega da budu dio njegovog tima. Njega su novac i slava povukli i on je neko ko je želio da bude bitan među ženskim svijetom, žene su bile njegove muze za dalji rad", kaže Gordana Dragišić numerolog.

Mile Luković Kum

Mile Luković Kum poticao je iz sela Donji Gajtan, u opštini Medveđa. Po završetku srednje Elektrotehničke škole, Luković odlazi u Prištinu, gdje je duže radio kao čuvar u zatvoru. Nejasno je kako je dospio na ovu poziciju, s obzirom na to da je i u mladosti bio poznat kao delikvent.

Posle toga odlazi u Beograd gdje sa zemljakom, Dušanom Spasojevićem, postaje vođa Zemunskog klana. Upravo je Kum uticao na Spasojevića da se oda kriminalu.

Luković je ubijen kada i Spasojević u okršaju sa specijalcima policije, 27. marta 2003. godine, dvije nedjelje pošto su sa Legijom organizovali i izvršili atentat na Đinđića

"Lukovićeva konstalacija brojeva je 472, on je čovjek koji mnogo lijepo manipuliše. On je mogao da bude predsjednik i da to tako lijepo prezentuje cijelu tu priču i da cijelu masu uvjeri u to što on priča. Šta god da je radio odlično je to prezentovao. Svi ovi ljudi o kojima sam ja pričala imaju u svom kodu 479 i to je kraj, ali svaki broj ovdje kod njega pokazuje da je njemu mozak radio 200 na sat. Luković je mogao da bude lider u svemu što je radio i bankar da je bio, bio bi najbolji i ako bi ta banka muljala na sve moguće strane i mnogo naroda bi tu stradalo, narod bi rekao to se desilo ",završava Gordana.