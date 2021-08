Čuveni novinar Gradiša Katić, za koga je opšte poznato da je dobro poznavao Dušana Spasojevića poznatog kao Šiptar, otkrio je detalje iz "tvrđave" zemunskog klana u Šilerovoj ulici.

Izvor: Kurir

"Jedino što sam od Spasojevića dobio bilo je to što mi je par puta platio taksi kad sam dolazio kod njega u Zemun i što sam išao na skijanje jednom na Kopanik o njegovom trošku, dok znam puno ljudi koji su uzimali po 5, 10, 15, 50 hiljada maraka od njega. Svi političari su se takmičili ko će da dođe u Šilerovu i ko će da bude bliži sa Dušanom, svi su trčali tamo. I posle su se hvalili kako su Dušanovi prijatelji ili rođaci, jer je on bio mnogo finansijski moćan", rekao je Katić, a prenosi Fejsbuk profil "Legende devedesetih".

On dodaje da su "zemunci' imali svoj kafić koji se zvao "Dolče Vita", gdje su se služili samo sokovi, jer niko od njih nije pio alkohol, bar ne pred Spasojevićem.

"Ja sam njega upoznao tako što mi se sam javio i želio da da intervju. Prije toga sam uradio više intervjua sa žestokim momcima, a jedan od njih je bio Miki Porše. Posle je čak BBC tražio da ih povežem sa njim da i oni urade intervju i to su i učinili. Taj Miki je, inače, bio porijeklom iz Pirota, a u Beogradu je radio sa Šljukom, ali se zakači sa njim zbog Šljukine djevojke, pa ga Šljuka prebije u svom klubu i polomi mu vilicu. On je tad prešao sa Zvezdare kod Spasojevića u Zemun i mene je zvao jer je želio da da intervju i ispriča sve o Šljuki. A ja sam prethodno objavio intervju sa Šljukom. Taj članak sa Mikijem je bio hit jer je on vozio kabriolet poršea, pa smo ga mi slikali i objavili te fotografije u okviru članka i to je super ispalo. Ja sam posle toga nastavio da se čujem sa Mikijem, on mi je davao informacije, ja mu pošaljem poruku na pejdžer pa me on zove na fiksni, jer tad nije bilo mobilnih telefona".

Katić se prisjetio kako je upoznao Spasojevića.

"Jednom mu tako šaljem: 'Miki javi se', onda me zove neko na telefon i kaže: 'Je*o te Miki, kakav Miki, to su sitne ribe! Ako si pravi novinar, ako imaš onu stvar, sjedi u kola i dođi u Zemun'. Ja kažem da ne mogu, nemam auto, putujem gradskim prevozom. Kaže: 'Uzmi taksi, ja ću da ti platim'. Ja ne znam čovjeka, otkud znam da li će da mi plati, tad je bila kriza, plata tri marke, ja odem autobusom, promijenim dva prevoza i stignem u taj kafić u Zemunu. Tu su bili Dušan Spasojević, Mile Luković Kum, Šuca, braća Simović... Dušan nije očekivao da ću doći i rekao je: 'Svaka ti čast, imaš onu stvar, od sada ćeš od mene dobijati prave informacije'. On je bio doušnik DB, ali i moj doušnik, stvarno mi je davao 100 odsto tačne informacije o sačekušama, ubistvima"...

Urednik u više izdanja navodi da Spasojević nije nikada krio da radi za policiju

"On i ostali 'zemunci' su nosili legitimacije koje su pokazivali kad ih zaustavi policija. Oni su ispod sjedišta imali automatske puške, a u pederušama pištolje. Potpuno su ih normalno nosili. Pogotovo kad su se sa Legijom upoznali, tad su postali 100 odsto dio državnog aparata. Nisam ja mogao da utičem na to kao novinar, to je problem države što im je to dozvolila", zaključio je Gradiša Katić.