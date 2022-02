Kultna knjiga “Kriminal koji je izmijenio Srbiju” novinara Vojislava Tufegdžića, na osnovu koje je kasnije i sniman film tokom 1994-95 “Vidimo se u čitulji”, zaokružili su jednu epohu kriminala na Balkanu.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Takozvani "žestoki momci" - uglavnom beogradski kriminalci najaktivniji do početka devedesetih godina i sada su često predmet obožavanja na društvenim mrežama. Najupečatljiviji primjer je fejsbuk stranica "Legende devedesetih", gdje se ispod fotografija Đorđa Božovića Giške, Ljube Zemunca, Miodraga Gidre Stojanovića i drugih nalaze pretežno pozitivni komentari.

Bokser s Novog Beograda Mihajlo Divac bio je jedan od nezaustavljivih kriminalaca, koji je napadao i kad je u njega bio uperen pištolj. Jednom je, uprkos primljenim mecima nastavio da se kreće ka napadaču , tada 19-godišnjem Luki Bojoviću. Divac je kasnije taj dogadjaj opisao kao sramotu napadača, jer on nikada ne bi pucao u nenaoružanog čovjeka. "Ja veoma držim do kodeksa",rekao je tada Divac.

O mafijaškom kodeksu nekad i sad govorili su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji privatni detektiv Uglješa Grgur i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

"Nekada je postojao kodeks, znao se neki red. 70ih godina se vodilo računa o tome, nije bilo prljavih kriminalnih radnji, poštovala se porodica i kumovi sve do 90ih godina. Držao se red do tada. Od 90e godine dešavaju se politička nerasvjetljena ubistva, razne kriminalne aktivnosti od strane kriminalaca koji nisu imali kodeks. Tada su bili klanovi a ne organizovane kriminalne grupe jer one moraju imati podršku vlasti. Dolaskom DOS vidjeli smo kako su se ljudi progonili i kako je ubijen Đinđić. U tom periodu stvorena je najjača organizovana kriminalna grupa "Zemunski klan". Belivukova grupa koja je možda opasnija, bezobraznija nema nikakav kodeks", rekao je Grgur.

Obradović je istakao da kriminalci imaju paralelni sistem vrijednosti u odnosu na obične građane.

"Radi se o specifičnoj podkulturnoj grupaciji ljudi koja ne pripada sistemu. Oni kreiraju svoj paralelni sistem vrijednosti koji za nas nije normalan. Nisu oni birali sredstva zato što su fini, pošteni ili zato što se drže pravila nego zato što su znali da ih čekaju žestoke sankcije. Onog trenutka kada osjete da mogu da urade nešto a da ne snose posledice oni će to iskoristiti. Mislim da je kodeks isuviše ozbiljna riječ za njih", kaže Obradović.

Privatni detektiv smatra da Đorđa Božovića Gišku kao i Kneleta nikako ne možemo porediti sa Veljkom Belivukom jer su oni, po njegovom mišljenju, gospoda za Belivuka.

"Gišku ne možemo porediti sa Veljkom Belivukom. Božović je bio gospodin, on ništa nasilno nije radio i pao je braneći Srbiju. Knele je 90ih bio mlad momak, ni na kraj pameti mu nije bilo da učini nešto što je radio Belivuk. Oni su tada imali kodeks, sada je taj kodeks nestao. Kakav kodeks mi možemo imati sa Belivukom? Nikakav. Prije vam niko ne bi dirao porodicu, sada se to izgubilo. Ja mislim da će se još mnogo toga otkriti kada je Belivuk klan u pitanju", rekao je privatni detektiv.