Otac nestalog Mateja Periša otkrio sve o novim informacijama koje su se pojavile – manekenka tvrdi da je nestalog Splićanina videla u Minhenu!

Izvor: TV Prva/screenshot

Čitav region prati potragu za Matejem Perišem koji je u noći između 30. i 31. decembra nestao u Beogradu. Njegov otac Nenad Periš je za Jutarnji program na TV Prva govorio o najnovijim informacijama koje ima, a sve to nakon što je manekenka na Instagramu izjavila da misli da je videla Mateja u Minhenu.

"S policijom sam bio u kontaktu prekjuče kada smo razmijenili informacije u vezi sa najnovijom informacijom iz Nemačke, tj. Minhena gde je jedna cura izjavila da ga je vidjela u Minhenu. Ja sam poslao policiji poruku i ona je meni odgovorila naravno u vezi ličnih dokumenata. Naime, kod mene se nalazi njegova lična karta, a kući u Splitu je pasoš. Tako da, to je ono što je moje da kažem policiji i na kraju krajeva zbog toga sam tu.

Dosad je bilo puno takvih informacija koje su se nažalost pokazale neistinite. Ne kažem da ljudi to rade zbog nekakvih nekorektnih razloga, možda čovek promisli, vidi i tako, na neki način ga to asocira na cijelu ovu situaciju pa može da pogriješi. Policija mi je rekla da hrvatski MUP radi provjeru sa njemačkom policijom u vezi te informacije i da je to policijska stvar koju će oni sigurno provjeriti i dobiti informaciju o čemu se tačno radi.

Bilo je more tih informacija, naravno da na svaku obraćam pažnju, ali kako imam iskustvo, kažem ponovo ne zbog nekorektnih razloga, ljudi zbog same te potrage koja se digla, ljudi možda žele da pomognu, pa eto i na taj način pokušavaju i dogodi se greške. Ljude asocira nešto na nešto, ja ne kažem da je to i ovaj put, ali sam poučen iskustvom oprezan".

Mnoge je zbunila izjava o pasošu, jer ako je ostao sve vreme u Splitu, kako je Matej ušao u Srbiju? Međutim, mnogo je verovatnije da je porodica u nekom trenutku dobila pasoš mladog Splićanina. Opet, ako bi se priča o Minhenu ispostavila tačnom, postavlja se pitanje kako bi Periš bez pasoša ušao u Njemačku.

Otac je rekao da je Matej ranije bio u Minhenu, u Njemačkoj, a zatim je otkrio da i ga je kontaktirala devojka koja tvrdi da je vidjela nestalog momka.

"Devojka me nije zvala, ne znam o kome se radi. Na kraju krajeva, mislim da policija treba da radi taj posao i sve što treba da se radi u smislu provjere, nemam potrebu da ja ulazim u takve komunikacije. Koliko god želim da nađem Mateja, to mora da se obavi na stručan način".

Otac nestalog mladića je govorio i o informacijama koje se smenjuju od početka potrage, ali i o signalu mobilnog telefona koji je unio dodatnu zabunu.

"Razmišljam znate, prošlo je 50 ili već koliko dana, sve ono što je na početku izgledalo izgledno, puno se toga tada pokazalo da i nije baš tako, tako da ona očekivanja koja su bila na početku su bila drugačija nego sada. Ono što se meni čini, to sam rekao nekoliko puta, da postoji puno situacija koje ne mogu ukazati ni na jednu od konačnih rezultata. Kada dođemo do toga da kažemo to i to se dogodilo, onda nas ove druge stvari demantuju. Jedna od tih je i signal sa njegovog telefona sa Velikog ratnog ostrva, da li se taj ulazak u vodu dogodio ili nije, bez obzira šta je mobilni pokazivao, problem je što i tehnički kako kažu proizvđači, oni garantuju da može biti u vodi pola sata, a ovo se dogodilo dva i po sata posle. Kako može biti na površini, ako je zbog hipotermije u tim uslovima teško očekivati, nemoguće očekivati da bude u vodi dva i po sata. To su stvari koje me muče i mučiće me dok se Matej ne pojavi. Nema tu puno drugih solucija".

Nenad Periš ponovio je i šta mu je najnejasnije u slučaju nestanka njegov sina.

"Stvari koje meni nisu jasne su gde je krenuo, zašto je trčao, zašto je zaustavio taksi, zašto je došao da Savanove, da li je to bilo njemu odredište, po meni ne, nikako, mislim da mu Savanova ili platforma kod Savanove nije bilo odredište. To njegovo ponašanje putem je bilo odlično, koncentrisano i nije putem pokazivao neku dezorijentisanost ili nemogućnost komunikacije sa taksijem. Tako da ove teorije u vezi sa tim da on eventualno nije znao gde ide ili da nije pod kontrolom, meni se stvarno ne poklapaju ni u kom slučaju, tako da eto to su ti problemi o kojima razmišljam i koji će nas dovesti do zaključka, nadam se što prije. Ja čekam Mateja i nadam se da će se dogoditi nešto dobro, nešto jako dobro, ali kažem, u krajnjem slučaju moram prihvatiti bilo šta, tako da sam spreman na sve konačne rezultate".

Periš je istakao i da "nada ne prestaje" i da se nada da će doći poziv koji će otkriti gde se Matej trenutno nalazi da će se sve uskoro završiti.

"To je ono što želim svaki dan i na šta jedino i mislim".

