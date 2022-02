Nenad Periš, Matejev otac, sinoć je bio gost Dnevnika na HRT.

Istraga za nestalim Matejem se i dalje nastavlja. Prošlo je 35 dana od nestanka Splićanina Mateja Periša (27) u Beogradu. U glavni grad Srbije ponovno su stigli predstavnici hrvatske policije, a sve ovo vrijeme u Beogradu je i Matejev otac, koji je sinoć za HTV-ov Dnevnik rekao da je istraga i dalje sveobuhvatna, kako u Beogradu, tako i u Hrvatskoj.

Istragu i dalje vodi MUP Srbije, a hrvatski tim pomaže im svojim znanjem i vještinama. Matejev otac Nenad Periš rekao je kako nije bio pozvan na sastanak, jer su to ipak operativni sastanci srpske i hrvatske policije.

"Obaviješten sam da su hrvatski predstavnici MUP došli u Srbiju i da će se sastati sa predstavnicima MUP Srbije u smislu operativnih sastanaka. Ja mislim da i ne trebam da prisustvujem na takvim sastancima", poručio je Nenad Periš.

Očekuje da ukoliko se nešto zaključi u smislu nesumnjivih činjenica da će biti obaviješten kao i do sada. Naglasio je da je istraga sveobuhvatna, kako u Beogradu, tako i u Hrvatskoj. Matejev otac istakao je kako postoje nedoumice oko video snimaka, jer su kamere dosta nejasne, ali i mobilnog telefona.

"One će pokazati da li je Matej bio sam na toj platformi i mobilni koji je davao signal. To su dvije bitne spone sa Matejem. I to su dvije stvari koje su najvažnije u ovom trenutku", rekao je Nenad.

Podsjetimo, noć pred proslavu Nove godine, Splićanin Matej Periš je sa svojim društvom izašao u klub "Gotik", a već tačno mjesec dana je prošlo od tada i od njega i dalje nema ni traga ni glasa. On je iz nepoznatih razloga napustio klub posle ponoći, trčao ulicama Beograda i nestao.