Potraga za Matejem Perišom ušla je u drugi mjesec.

Izvor: MUP RH/TV Prva/screenshot

Dok porodica, ali i veliki broj ljudi širom Srbije i Hrvatske ne gubi nadu da će mladić biti pronađen živ i zdrav, njegov otac Nenad govorio o tome u kom pravcu bi istraga trebalo da se nastavi.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije vodi ovaj postupak, a podršku im pruža Hrvatska. Koliko ja znam, pripadnici MUP-a Hrvatske još nisu stigli u Beograd. Ne znam šta piše u vašim medijima, ali mene o njihovom dolasku niko nije obavijestio", kazao je Nenad Periš danas u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 televiziji i dodao da mu je lakše kad je sam.

"Na ulici namjerno nosim masku kako bih se sakrio, lakše mi je kad sam sa sobom rješavam neke stvari, ali ljudi me ipak prepoznaju i pružaju mi podršku. Ja nisam bitan, u Beogradu sam jer tražim sina. Lakše mi je da skrivam emocije u sebi. Pokušavam da budem racionalan. Mi do sada nemamo informaciju koja bi me demotivisala i koja ukazuje na to da se ova situacija neće završiti na srećan način. Ali koliko je dobro što za sada nemamo nijednu takvu informaciju, toliko je i teško", kazao je Periš.

"Drži me moja porodica koja teško sve ovo proživljava, drži me želja da se to riješi. Ja sam spreman na sve. Svjestan sam da je prošlo 30 dana i da ne mogu očekivati iste vijesti nakon prvog dana istrage ili nakon 30 dana."

Otac Mateja Periša u Jutarnjem

Nenad Periš je kazao da su mu pisanja medija pomogla.

"Vijesti su združile ljude i to je u meni pokrenulo veliku količinu energije, u ovo teško vrijeme za mene i moju porodicu. Bilo bi mnogo teže i meni i mojoj porodici da ne postoji ta pozitivna atmosfera, ta želja da se sve dobro završi."

Podsjetimo, noć pred proslavu Nove godine, Splićanin Matej Periš je sa svojim društvom izašao u klub "Gotik", a već tačno mjesec dana je prošlo od tada i od njega i dalje nema ni traga ni glasa. On je iz nepoznatih razloga napustio klub poslije ponoći, trčao ulicama Beograda i nestao.