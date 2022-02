U nastavku današnjeg suđenja je Miroslav Mika Aleksić, koji je optužen za silovanje i seksualno zlostavljanje polaznica njegove "škole" glume, pričao je o psihijatrijskim nalazima Milene Radulović, dok je za drugu djevojku tvrdio da joj se majka bavi prostitucijom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Miroslav Mika Aleksić je tokom cijelog današnjeg glavnog pretresa insistirao na tome da on nije nastavnik, već reditelj, i da nema školu glume, već dramski studio. Aleksić je danas rekao da su "mali ljudi", kako naziva polaznike njegovog dramskog studija, često pričali o svojim željama, te da je i on svoje podijelio sa njima.

"Gledali smo filmove i serije sa video kaseta koje mi stoje u drugoj prostoriji. Nakon toga bismo diskutovali o tome što smo gledali i pričali o tome šta u tom trenutku žele. Mali ljudi su tada imali neke želje koje su nedostižne i neprirodne. Ja sam im na to govorio da bih ja volio Šeron Stoun (glumicu poznatu po ulozi u trileru 'Niske strasti'). Milena Radulović, kako je odrastala, tako je željela da bude Šeron Stoun. Farbala se i sređivala da bi bila kao ona", kazao je Aleksić.

Aleksić je potom nastavio da analizira rečenicu po rečenicu iz optužnice protiv njega, te se uhvatio rečenice da je "neka djevojka izjavila da je on o majkama pričao kao o ku*vama".

"U školi glume su gledali film u kom se radi o tome kako jedna porodica ne može da se održi na okupu, pa je majka počela da se bavi prostitucijom da bi zaradila novac. Nakon toga smo pričali o tome. Jedna djevojka ima takvu situaciju", rekao je Aleksić, aludirajući na to je da majka jedne od djevojaka koje ga optužuju (bila) prostitutka.

Sudija ga je tada upitala da imenuje djevojku samo ako se nalazi u ovom predmetu. Aleksić je potvrdio da se nalazi, ali da ne želi da je imenuje: "Mogu da dam primjer. Postoje dvije devojke u optužnici. Jedna koja je tu situaciju iz filma shvatila kao moralnu, a druga koja je shvatila da je to nemoralno. E, ta koja je shvatala da je to nemoralno, ona je imala tu situaciju", rekao je Aleksić i demantovao da je ikada rekao da su sve majke ku*ve.

"Kad se uzbudi, Milena miješa oca, mene i dečka"

U daljem toku svoje bizarne odbrane, Aleksić je tvrdio da je tužilaštvo "Milenine traume iz porodice pripisalo njemu".

"Milena je prijavila slučaj tako što je u 8.30 ujutru, uz dva dokaza, izvještaj psihijatra i psihologa, prijavila to. Milena u startu donosi dokaze. Dokaze koje je tužilaštvo uzelo u glavne. Milena ide kod psihijatra, ali i psihologa kod kog ide i njen psihijatar. Kako to može da bude slučajnost? Otkud sad to da Milenina sestra četiri godine, nakon što je ona otišla iz škole glume, ostaje u istoj? Što se tada nije borila za sebe, za sestru? A sada, nakon 8 godina, govori da je podnijela prijavu jer ne želi da iko ikada prolazi kroz to", kazao je Aleksić.

Vidi opis "MILENA KADA SE UZBUDI, MIJEŠA OCA, DEČKA I MENE": Nove SRAMNE izjave Mike Aleksića - sudija ga više puta OPOMINJALA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Aleksić je nastavio da insisira na tome da je "Milena imala problem u 17. godini života" i da je od toga "imala i ožiljke": "To je sve dato psihijatru. Kod psihijatra u nalazu piše da Milena kada se uzbudi miješa oca, mene i dečka. Taj nalaz je dat tužilaštvu, ali je tužilaštvo to uzelo i pripisalo sve meni", rekao je Aleksić.

Detaljno opisivao prostorije

Aleksić je tokom iskaza insistirao na tome da su djevojke iz njegove "produkcijske kuće mogle da odu kod god žele, čak i bez pozdrava". Govorio je da ih je viđao "samo četiri puta mjesečno u periodu od sat, sat i po vremena".

"Sedam djevojaka i sve su različite, a tužiliteljka meša 7 u 1. Čuo sam za 2 u 1 i 3 u 1, ali 7 u 1 do sad nisam čuo. U optužnici je napisano da se na isti način, u isto vrijeme sve događalo. Šta je zajedničko za sve djevojke? Pa, to da hoće da budu glumice, ali su sve različite. Djevojke su rekle da im je to bilo jedino mjesto za druženje. Nemojte ovo da shvatite bukvalno, družile su se u školi i u drugim aktivnostima. Sve djevojke su birane na različite načine, a jedini moj cilj je bio da budu najbolje što mogu", rekao je Aleksić.

Sudija ga je zatim opomenula da u iskazu mora da bude konkretniji.

"U jednom malom bijednom prostoru od 75 kvadrata stane između 20 i 25 ljudi. Tu je postojao jedan prostor koji je i sa prednje i zadnje strane bio otvoren. Nisu postojale zavjese i uvijek je bilo ko mogao da primijeti da se nešto dešava, posebno jer je jedna strana gledala ka zgradama. Noću i preko dana uvijek je tu bilo upaljeno svijetlo. Kako je moguće da su sve djevojke govorile na isti način o prostoru? Pa, bile su spremljene da opišu prostor i šta će da kažu", kazao je Aleksić.

Aleksić je rekao da je njegova žena (Biljana Mašić), dok je on bio pritvoru, zatvorila školu glume jer "od medija nisu mogli da žive".

"Postoji posebna prostorija o kojoj priča Milena, 80 centimetara puta jedan metar koja ima spušten plafon. Tu se kuva kafa. Jedan zid je od cigle, sve se čuje, a odmah iza zida su stepenice na kojima sjede mali ljudi. Poslednji red je uvijek naslonjen na taj zid i može da čuje šta se dešava. Postoji još jedna prostorija u kojoj postoje kasete i to je sve", opisivao je Aleksić.

Čas počinjao molitvom i slao "na umivanje"

Insitirao je na tome da ulazna vrata nikad nije zaključavao, da je čas započinjao molitvom, ali je ponovio tvrdnju da im on nije bio nastavnik, ni profesor.

"Djeca bi skinula jaknu i onda bi u tišini i miru čas započeo molitvnom 'Oče naš'. Djeca su bila mirna i nije bilo razloga da povisim glas na njih. To su mali ljudi i moguće je da 25 ljudi diše kao jedno. Zato sam čas započinjao molitvom. Nakon toga imamo govorne vježbe i onda ulazimo na probu. Ponosim se na to što su se ti ljudi odvajali od ostalih ljudi zbog moralne vertikale. Mene niko nikada nije oslovio sa profesore, nastavniče i slično. To je izmišljeno i 129 puta je u optužnici pomenuta škola glume koja ne postoji. Jedino zajedničko sa školom bile su sankcije. Sankcija je bila 'idi na umivanje' ili 'marš na umivanje'", kazao je Aleksić.

Aleksić je negirao da je roditeljima polaznika bilo zabranjeno da prisustvuju času, kao i da je bio toliko otvoren za razgovor s njima da je bio spreman i da im "pozajmi novac", ali "ne i da pije kafu s njima".

Nastavak suđenja Miroslavu Miki Aleksiću zakazan je za 1. mart, 4. april i 28. april. Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju, i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksulano zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, pa i druge djevojke. Aleksić je uhapšen 16. januara i do 10. septembra je bio u pritvoru, a potom mu je određen kućni pritvor i zabrana napuštanja stana uz elektronski nadzor.