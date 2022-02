Danijel Živanović (37), vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Velikom Gradištu, uhapšen je preksinoć zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, jer je, kako se sumnja, pretukao svoju suprugu I. J. (27), kao i njenog brata i majku.

Izvor: MUP/Mondo

Prema nezvaničnim informacijama Kurira, Živanović je na ženu nasrnuo jer mu je ona navodno rekla da ga ostavlja i s njihovim djetetom se vraća kod svojih roditelja u jedno selo u okolini ovog grada.

"Navodno, supruga je Danijelu, prije nego što je otišao na posao, saopštila da će ga napustiti zbog problema u braku. On se tada razbjesnio, počeli su da se svađaju, vikao je na nju i vrijeđao je, a onda ju je nekoliko puta udario po glavi, ruci i grudima. Pošto je pretukao ženu, otišao je na posao", priča izvor upoznat sa slučajem i nastavlja:

"Kada se vratio kući u popodnevnim satima, tu je zatekao taštu i šuraka, pa je počeo da se svađa i s njima. Taštu je više puta udario u glavu iznad desnog oka, a potom je nasrnuo i na šuraka, koji je pokušao da zaštiti majku. Svi oštećeni su pregledani i konstatovane su im lake povrede", piše Kurir.

Neko od ukućana je, kako saznajemo, tada pozvao policiju, te je patrola stigla i uhapsila direktora Centra za socijalni rad.

"Supruga osumnjičenog Danijela odlučila je da ga napusti jer je i ranije bio nasilan, ali ona to nije prijavljivala policiji. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti ispitan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu", kaže izvor i dodaje da je Živanoviću izrečena i mjera zabrane prilaska i komunikacije sa svim oštećenima, ženom, taštom i šurakom.



Za krivično djelo nasilje u porodici u Srbiji zaprijećena je kazna od tri mjeseca do tri godine.

Da stvar bude gora, u momentu kada je Živanović nasrnuo na suprugu i njene rođake, u kući je bila i njihova beba.

"Dijete je samo bilo u istoj kući, ali ono nije zadobilo nikakve povrede, niti za sada ima indicija da je žrtva nasilja", dodaje sagovornik Kurira.



"On dosad nije bio prijavljivan za nasilje u porodici, ali ga svi u gradu znaju kao konfliktnu ličnost. Navodno, u prošlosti se tukao i svađao na javnim mjestima"; priča izvor Kurira.