Otac ubijene djevojčice u Ribnikaru je otkrio strašne detalje uoči izricanja presude.

Anđelko Aćimović otac djevojčice koju je školski drug ubio u krvavom piru 3. maja prošle godine kaže da se u velikoj mjeri stiglo do istine tokom suđenja roditeljima zločinca.

"Svi dokazi su na mjestu i stiglo je u velikoj mjeri do istine. To dijete koje je postalo monstrum poput drugih monstruma je imalo potrebu da to javno iznese kao neki čin koji će se dopasti njegovim istomišljenicima i sljedbenicima. To je nešto upečatljivo za sve slične slučajeve jer oni nemaju osjećaj da je to sramota i da treba nešto da kriju i da je to nešto loše. Sama situacija da su oni izgovorili to što su uradili i da to mogu verbalno da kažu zašto su to uradili nama je pomoglo da se uvjerimo u istinitost i da nađemo kako se to moglo dogoditi i da shvatimo u čemu je problem", rekao je Aćimović.

On je otkrio i šta se dešavalo iza zatvorenih vrata tokom postupka-

"U mom ličnom slučaju je to bilo kada nisam mogao da izdržim da slušam hvalospjeve okrivljenog Vladimira Kecmanovića koje iznosi o sebi i svojoj porodici i licemjerje sa kojim to sve govori. Pričao je da mu je žao porodica oštećenih, ali da su oni bili jedna predivna i prelijepa porodica i da su bili posvećeni roditelji. Na to sve jednostavno ne možete da se iskontrolišete i izgovorio sam određene ružne riječi i znao sam da moram da izađem", kaže Aćimović u intervjuu za "Republiku" i dodaje:

"Pojedinačno, svi ili više nas smo izlazili sa ročišta isprovocirani, jer nam je vrlo teško bilo da pratimo konstantno poricanje odgovornosti, samoživost, drskost...Ovde nije napravljena obična šteta, ovo je nešto drugo i prosto nije normalno da ti ljudi ne osjećaju ni minimalnu odgovornost zbog sopstvenog djeteta koje je napravilo takvo zlo. Ovdje nije nestašno dijete razbilo prozor, zgazilo pile ili bilo šta drugo i da vi kao roditelj kažete: "Da moje dijete je to napravilo i 'ajde da nadoknadim štetu". Ovdje imamo roditelje koji nisu našli za shodno da posle ovakvog zločina kažu: "Da nešto smo propustili u svojim roditeljskim obavezama". To su ljudi koji ne shvataju ni šta su uradili, ni šta je trebalo, to su takve osobe. Posebno majka je kao da je jedan robot, a ne čovejk. Hladna kao Sjeverni pol", kaže Aćimović.

Otkrio je i šta su roditelji dječaka-ubice rekli na suđenju.

"Miljana i Vladimir na kraju svu svoju odgovornost svaljuju na sina jer znaju da on ne može da odgovara za to s obzirom na njegovu životnu dob. Govore "Mi ne znamo šta mu je bilo, on je taj koji treba da odgovara. Mi nismo mogli ništa da uradimo". Ustvari, sve je suprotno i oni su uništili to svoje dijete i uništili su naše porodice i pobili su našu djecu. Kod njih imamo odsustvo elementarnog morala. Oni su očigledno podučeni od strane njihovih advokata ili su prije obmanuti. Njihovi branioci nemaju morala nego gledaju sopstvenu korist i lične interese i njihovo ponašanje prevazilazi sve norme profesionalnog djelovanja i granice u situaciji kada imamo opštu tragediju. U ovoj situaciji branioci su morali da im kažu da prihvate odgovornost i da kažu da su krivi. 'Recite da ste krivi i da želite da pomognete da se sve rasvijetli', trebalo je da ih tome nauče njihovi advokati. U tom slučaju bi ljudi prema roditeljima zločinca imali drugačiji odnos, a ne da ih osuđuju kao što je sada slučaj", kaže Aćimović.

Anđelko je i dao odgovor na pitanje da li je dobro što je suđenje bilo zatvoreno za javnost.

"Moramo da kažemo istinu zbog svega, da se zaštite roditelji i porodice žrtava i spriječe nove tragedije. Zato sada iznosim stvari koje prije nisam mogao. Dobro je što je suđenje bilo zatvoreno za javnost. Ja sam jedan od onih koji su bili za to jer sam prozreo želju Kecmanovića i njihovih advokata da vrše masirani atak na javnost pričama o finoj i obrazovanoj finoj porodici. To je bilo jasno u postupku prije početka suđenja kada su lagali da tužilaštvo ucjenjuje i vrši pritisak na njih. Željeli su da izazovu sažaljenje kod sudskog vijeća i javnosti. Nama bi u suprotnom nanosili dodatnu štetu da smo im dozvolili da šire manipulacije i laži, što vidimo da posle svakog suđenja rade njihovi advokati dok govore da se nešto u sudnici desilo, a nije ", kaže Aćimović i dodaje: "Miljana je okoreli, ozbiljan kriminalac i ona zna da ne smije mnogo da govori jer bi se uplela u laži. Ona je uzdržana, i ako nešto kaže to je arogantno i uvrjedljivo prema nama. Ovaj balvan je tip koji je mnogo puta sebe demantovao tokom postupka. Na primer, 2017.godine u toj istoj klinici gdje je sada monstrum mali, dječaku je bila ustanovljena dijagnoza, tj. problemi sa psihom, nervima i imao je gubitak svijesti.Tada su dobili predlog da se jave psihologu da rade sa dječakom kod njih, da dođu na terapije, što su ignorisali. Nema nikakve dokumentacije o tome da li su išli na terapije i radili nešto povodom bolesti dječaka, ali znamo da su sa 11 godina takvom djetetu dali oružje za ubijanje u ruke. To je ono što znamo, a možda je i ranije išao da puca iz različitog oružja. Vladimir iz nekog razloga i problema nije služio vojsku, ali je za shodno našao i sebi dao za pravo da i takav sinu da svoje oružje i naučio ga da ubija. Nije sina usmjerio da se bavi sportskim pucanjem i dao ga kod trenera da ga prvenstveno nauče moralu", kaže Aćimović.

Anđelko je govorio i o majci dječaka ubice.

"To nije čovjek, ona ne gleda nikog u oči. Ponaša se kao da nas ne poznaje, da ne zna ko smo. Ona ima svoju viziju. Vjeruje advokatu da će je izvući za novac koji je dala. Njen karakter pokazuje da je ona vođa kriminalne grupe u svojoj porodici i da je komandovala svime. Možda je baš taj metak sa njenim DNK ubio moju Angelinu", rekao je Anđelko.

Uništili su nas za čitav život

Anđelko kroz aktivnosti fondacije sa imenom ubijene ćerke nastoji da utiče na svijest mladih da se nikada više ne dogodi da djeca počine veliko zlo. Međutim, on ne krije da roditelji žrtava često ne mogu da rade kako bi htjeli jer im je od masakra umanjena životna aktivnost.

"Supruga i ja smo počeli od tada jako lako da zaboravljamo obične banalne stvari. Ne možemo dovoljno da pamtimo kao što smo mogli prije masakra. Prevelika konstantna tuga sigurno utiče na kognitivne sposobnosti, mišljenje razmišljane i pamćenje. Životna aktivnost je bitno smanjena u odnosu na vreme prije tragedije i gubitka djece", kazao je nesrećni otac.

"Bez sumnje, oni su zanemarili svoje dijete tako što su imali nemar u odnosu na njegov probleme. Znali su šta radi i šta gleda, ali nisu reagovali. Dali su djetetu da posmatra filmove sa nasiljem iako se smatrao odbačenim. Tražio je prebacivanje u drugu smjenu. Nisu ni tada pomislili da je problem u njemu, a ne kod sve te druge djece. Potpuno sam siguran da je znao sve šifre i da je sve bilo otvoreno za njega. Gledao je filmove sa svojim uzorima iz Amerike, kao i filmove ženomrzačkih zajednica i po*no filmove. Proučavao je zakone i noćima igrao igrice koje djeci stvaraju relativizaciju nasilja i u kojima se sve gleda kao meta. Zločinac je rekao da je našu djecu gledao kao mete i da je pucao 100 sekundi tačno toliko koliko traje igrica. Tad se zaustavio da bi se opustio, kao i u igrici kad mu se adrenalin podigne. Nakon tog vremena on ima pauzu pa nastavlja., kao i u masakru. Tada se uplašio za svoj život, i izašao je", kaže Aćimović.

"Sve što pričam govorim iz njegovih izjava. Rekao je da su roditelji znali sve šta radi i šta gleda i ništa mu nisu zabranjivali. Dali mu oružje i napravili od njega ubicu. Na očevu inicijativu je učio da puca iz vatrenog oružja. Iz svega smo saznali da ti otac i majka nisu zastali i razmislili da dijete koje ima psihičke probleme ne bi smjelo da puca. To je kao da su dali malom djetetu žilet u ruke i šta bi drugo bilo nego se i ono povrijedilo. Njihov sin je bez kontrole kada je mogao da 1. maja dva dana prije tragedije ugasi kameru i uzme oružje za desetinu sekundi i posle ponovo upalili kameru. Znači da su aktivno učestvovali u stvaranju monstruoznog ubice većeg od mnogih širom svijeta. "Nikada nisam imao emocije, nit sam znao šta je empatija. Tome me nisu učili", rekao je mali monstrum", rekao je Anđelko.

