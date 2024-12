"U Nikšiću je nedavno sprovedena akcija i uhapšena su lica koja se nalaze negdje na sredini piramide. Šta će biti dalje ostaje da se vidi. I ovim putem iskazujem punu podršku SDT-u i SPO-u", kazao je Abazović.

Izvor: Vlada Crne Gore

Dritan Abazović je poručio da je ostala još jedna stepenica do vrha piramide šverca cigareta, kako prenose Vijesti.

Na Fejsbuk profilu napisao je da je, iako je često to radio među prvima, ovoga puta, ako izuzme podkast, sačekao da vidi ko će sve da se javi i čestita ili komentariše akciju koju su sproveli Specijalno državnotužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje, u kojoj je uhapšeno više osumnjičenih za šverc cigareta preko Slobodne zone Luke Bar.

"Očekivano, javili su se oni koji nemaju zasluge, ali to je najmanje važno u ovom slučaju, u odnosu na to da nijesu saopštene neke važne činjenice. Zbog javnosti važno je napomenuti da su ljudi i kompanije na koje se odnosila akcija nalaze u šemi šverca cigareta koju sam 26. 8. 2022. godine predao u SDT-u (šema 1). To je bilo nakon što sam u Parlamentu imenom i prezimenom naveo da se neka lica i firme nalaze u vrhu kriminalne piramide u Crnoj Gori. Sudeći po akciji, ostala je još jedna stepenica ka samom vrhu, ili slikovito, par karika na listu formata A4 na kom je šematski prikaz hobotnice", napisao je on, pišu Vijesti.

On je istakao da je "šemu 1” potpisao tadašnji direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević:

"Postavši tako prvi i jedini direktor ikada u Crnoj Gori koji je napravio takav dokument, iako se šverc na teritoriji naše države odvijao više od dvadest godina. To je jedan od razloga, ako ne i najvažniji, što je kasnije imao ogromne probleme i što se po svemu sudeći našao na meti organizovanih kriminalnih grupa koje su dokazano spremne na sve. Kraj procesa pokazaće da li je zaista upao u njihovu zamku", piše u njegovoj objavi.

Takođe, dodao je da je važno napomenuti da je jedan od uhapšenih u posljednjoj akciji - S.P. "u porodičnim vezama sa bivšim premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem".

"Kada tražite razloge zašto je pala 42. Vlada Zdravka Krivokapića, nemojte zaboraviti ovu činjenicu, kao ni to da je odluku o zabrani skladištenja cigareta u Slobodnoj zoni Luke Bar, pripremio Kabinet tadašnjeg potpredsjednika Vlade (moja melenkost), zajedno sa britanskim partnerima, a ne Milojko Spajić, koji je tada bio minstar finansija i pod čijom je ingerencijom bila Slobodna zona. Ne pada mi na pamet da optužim bilo koga od bivših kolega, ali je jasno zašto oni imaju pik na mene. Informacije koje sam saznao tokom obavljanja funkcije potpredsjednika Vlade zaduženog za bezbjednost olakšale su mi mnoge odluke koje su uslijedile kasnije. Neke je već opravdalo vrijeme, a neke će tek, u to sam više nego siguran", poručio je Abazović.

Bivši premijer dodao je da su se, iako je tačno da je zabrana skladištenja sprovedena u toku 42. Vlade, brojne kompanije, među kojima i pomenuta, nadale su se da će “izvući” svoju robu (vrijednost ukupno - oko 120 miliona eura), prenose Vijesti.

"Ipak, 43. Vlada koju sam vodio, samo dvije sedmice nakon što je izabrana, donijela je novu istorijsku odluku i to 12.5.2022. čime je izvršena najveća zapljena cigareta ikada viđena u Evropi, a vjerovatno i u svijetu. U jednom danu preko 148 kontejnera (148 hiljada paketa) cigareta blokirano je u Luci Bar. Bilo je jasno da tako nešto organizovani trans-nacionalni kriminal ne prašta. Sve ostalo je istorija i zbog toga je morala doći ovakva 44. Vlada. Sistem: spašavaj se ko može! Ali džaba, zakasnili su, dokazi su gdje treba da budu. Dvije godine nakon te zapljene, dolazimo do solidnih i važnih procesuiranja iz šeme 1. Procesuiran je dio Granda (Bemax), sada i njihovi saradnici, ali i dalje isčekujemo 'superfinale'. Paradoks koji objašnjava trenutnu zbilju u Crnoj Gori kao i karakter vlasti je to da je ova nova većina, koju čine PES-DF-DCG, odbila da prihvati naš Zakon o porijeklu imovine ili kako se popularno naziva 'Anti-mafija' zakon. Na ovaj način, ljudi optuženi za šverc cigareta provedu dva, tri ili više mjeseci u zatvoru i onda se brane sa slobode, koristeći nesmetano svoje desetine miliona koje su stekli na nezakonit način. Tako se rugaju pravdi, pa neka vas ne čude osmjesi dok ih privode u policiju. Sami se zapitajte zašto nam se ovo dešava i šta je motiv nove većine da odbiju takva zakonska rješenja. Vjerujem da je odgovor baš jednostavan", napisao je Abazović.

Pričajući o "Šemi 2", kazao je da je i tu takođe bilo pomaka.

"U Nikšiću je nedavno sprovedena akcija i uhapšena su lica koja se nalaze negdje na sredini piramide. Šta će biti dalje ostaje da se vidi. I ovim putem iskazujem punu podršku SDT-u i SPO-u, na čelu sa Vladimirom Novovićem i Predragom Šukovićem, na postizanju istorijskih rezulatata. Koliko će trebati još vremena da se se sve zaoruži, ne mogu procijeniti. Ruka pravde može samo da se uspori, ona ne može da stane, ako ništa drugo, zbog toga što je važan dio građe, dokaza i svjedoka u jednoj drugoj državi koja nam geografski nije daleko".

Istakao je da se ništa ne dešava slučajno, pa ni "ovo u Podgorici", prenose Vijesti.

"Ako neko misli da su neke kampanje, afere, podmetanja, naručeni medijski prilozi ili prijetnje samo stvar drugačijih političkih pogleda ili ličnih animoziteta - grdno se varate. Isto tako, ako mislite da je neko promijenio mišljenje preko noći, zbog funkcije, dvije ili tri, takođe niste u pravu. Sve se dešava sa razlogom, pa i ovo u Podgorici. Vrijeme je majstorsko rešeto, razbistriće se vode. Nijesam siguran da će svi koji sad navodno pozdravljaju ove akcije za par mjeseci pričati ili misliti isto. Na kraju, siguran sam da će pravda pobijediti. Ako ništa, zbog djece ove zemlje koja zaslužuju progresivnu i sigurnu budućnost. Može Crna Gora!", kazao je on.