Zašto je Matej napustio klub u majici kratkih rukava?

Izvor: Printscreen/Društvene mreže/Youtube/ Nestali Matej Periš /screenshot

Pune četiri nedjelje traje potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem (27) koji je u noći 30. na 31. decembra nestao u Beogradu. On je u naš glavni grad došao sa društvom iz Splita da dočeka Novu godinu. Društvo je kobne noći bilo u Beton hali u klubu "Gotik" odakle se Mateju naknadno gubi svaku trag.

Policija od tada traga za nestalim mladićem, a ono što ni posle mjesec dana nikom nije jasno je zašto je Matej napustio klub u majici kratkih rukava, na temperaturi od oko 10 stepeni. Trenutno se gotovo svim raspoloživim kapacitetima na vodi, koji uključuju Riječnu policiju, Ronilačku jedinicu žandarmerije Srbije pretražuje priobalje Dunava, džepovi rijeke gdje bi moglo da ispliva tijelo nestalog mladića.

Detaljan hronološki redosled Matejevog kretanja u noći između 30. i 31. decembra prošle godine:

1.43 - Matej kreće iz Beton Hale, nakon čega se kreće ka Karađorđevoj ulici, a dalje ka Brankovom mostu.

1.44 - Većinu vremena Matej trči i nema interakciju sa drugim licima osim kada pokušava da uđe u taksi. U ovom trenutku smo utvrdili da je u pitanju Matej.

1.46 - Jedina utvrđena interakcija sa bilo kim na cjelokupnoj trasi kretanja jeste sa taksistom koga Matej zaustavlja na uglu Karađorđeve i Crnogorske, a koji ga odbija jer je imao zakazanu vožnju, taksista je identifikovan.

1.47 - Matej iz Karađorđeve ulice skreće u Travničku ulicu, ka uglu Travničke i braće Krsmanović. U ovoj ulici će biti više kadrova iz različitih uglova.

1.48 - Na uglu Ulice Braće Krsmanović se pojavljuje silueta na uglu ulice koja je teža za uočavanje.

1.50 - Matej je uočen kako se kreće ka restoranu "Savanova" na Promenadi gdje preskače ogradu i hodom obilazi oko samog restorana.

1.51 - Matej se kreće oko restorana "Savanova", oko žive ograde i nastavlja kretanje ka šetalištu i dolazi do rijeke Save.

1.52 - Zbog udaljenosti i lošijeg položaja nije zabilježeno da li je Matej preskočio ogradu na doku i ušao u vodu, kao ni šta se dalje dešava na pomenutom snimku. Pregledani su svi ostali snimci kamera u okolini gdje se ne uočava Matejev povratak ili bilo kakvo dalje kretanje.

2.03 - Lociranjem Matejevog telefona preko baznih stanica indikativno je bilo kretanje jednog „objekta” u reci Savi. Vrijeme i trasa kretanja ovog "objekta" poklapaju se sa kretanjem Matejevog telefona.

2.05 - Na snimcima se vidi kadar ka ušću rijeke Save u Dunav i vidi se objekat koji se kreće niz rijeku. Vrijeme i mjesto kretanja objekta poklapaju se sa kretanjem Matejevog telefona.

Pregledan je cjelokupan video nadzor ka novobeogradske strane i ka Pančevačkom mostu, i na tim snimcima Matej nije uočen. Potraga i dalje traje, ne samo na vodotokovima već i na kopnu.

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, prije par dana za HRT je pojasnio da potraga za njegovim sinom traje i dalje bez prestanka. On vjeruje da je njegov sin izašao iz kluba u majici jer je htio brzo da se vrati.

"Kod sebe je imao 50 do 70 evra, da li je mogao time da plati piće, ne znam. Možda je krenuo do stana da uzme još novca. Karticu nije imao, ona je i sada kod mene. Pitam se, kakav je ovo interes, šta se zapravo događa, u stranoj sam zemlji, tu sam s ljudima koje ne poznajem, ne znam gdje mi je sin. Tu je neka voda u koju gledam, mutna je, da li je on unutra? To je jedan košmar", rekao je Periš.

Nenad Periš Izvor: YouTube/HRT

Podsetimo, video rekonstrukcija Ministarstva unutrašnjih poslova utvrdila je da se jedan objekat kretao kroz Savu čije se kretanje poklapalo sa kretanjem Matejevog telefonskog signala. Na tim snimcima ne vidi se dovoljno jasno da li je u pitanju čovjek ili nešto drugo. Signal je poslednji put lociran u blizini Velikog ratnog ostrva nakon čega nestaje sa radara.