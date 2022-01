Petar se u aprilu 1992. godine iskrcao sa broda Dubrovnik u španskom Hihonu.

Izvor: Nestali.hr/Printscreen/Google Maps/printscreen

Pomorac Petar Marčinko, iz mesta Čepikuće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u aprilu 1992. godine iskrcao se sa broda Dubrovnik u španskom Hihonu. Od tada ga je Hrvatska policija vodila kao nestalog.

Ali kako je postalo jasno pre nekoliko dana, Marčinko je pronađen živ u Španiji, a za sve se saznalo kada je pokušao da dobije hrvatski pasoš. Da je živ, saznalo se u oktobru prošle godine, kad je MUP od hrvatskog veleposlanstva u Madridu dobio zahtev za identifikacijom osobe sa pasošem iz Jugoslavije. Pasoš je glasio na ime Petar Marčinko, koji je dolaskom u veleposlanstvo zatražio izdavanje hrvatskih dokumenata.

Prošle nedelje je Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj stigla potvrda međunarodnih institucija sa kojima su sarađivali na proveri dokumenata, koji su se 30 godina nakon Petrovog nestanka misteriozno pojavili u Policijskoj stanici Ston na njegovo ime, prenosi Index.

Hteo da ide u Kanadu?

Petrov nestanak povlači za sobom i mnoga pitanja, na koja konkretan odgovor može dati samo Marčinko. Prema određenim navodima, niko od bližih članova Petrove porodice ne živi više u rodnim Čepikućama. Majka mu je umrla, a dva brata žive u Kanadi. Treći brat je preminuo, a njegova udovica ne želi da razgovara sa medijima.

Neslužbene informacije do kojih je Index došao govore da se Petar iskrcao u Španiji sa željom da ode u Kanadu, gde mu žive braća. Ljudi s kojima je Index razgovarao, a koji žive ili, pak, potiču iz Čepikuća, rekli su kako ne znaju ništa više od onoga što je rečeno do sada u medijima. Kažu i da celo mesto, barem oni retki stanovnici koji su u njemu ostali, bruji o ovom slučaju, ali da su ustvari sve to nagađanja.

Pitanje ostaje šta je Marčinko radio 30 godina u Španiji. Da je bio u zatvoru, hrvatska policija bi dobila obaveštenje španskih vlasti. Da je bio beskućnik, sigurno bi bio legitimisan i shodno tome ne bi mogao da sačuva pasoš 30 godina.

"Neko od pomoraca je morao da zna odgovor na bitna pitanja"

Kriminalista Branko Lazarević kaže za Index da je o čitavom slučaju saznao iz medija.

"Ovo je dokaz onome što uvek govorim - ne treba gubiti nadu. Nikada ne treba gubiti nadu. Kao saradnik Arene pomogao sam da se pronađe osoba koja je nestala 1964. godine. I ovaj slučaj, kao i svi drugi slučajevi, nam govori isto - koliko god sve izgledalo crno, ne treba odustajati. Ne treba odustati ni u slučaju Mateja Periša", govori Lazarević.

On kaže da je teško reći šta se motalo po glavi, ali da zna šta se radi u tim situacijama što se tiče policije.

"Pretpostavljam da su španske vlasti nešto učinile, ali i vlasti države u kojoj je matična luka broda. Onda je trebalo detaljno porazgovarati sa svim mornarima, videti da li je nekome nešto rekao. Zašto nije hteo da se vrati kući? Gde bi mogao biti? Neko je od pomoraca morao da zna odgovor na ta bitna pitanja", rekao je Lazarević.

Zapitao se kako je mogao da funkcioniše sa jugoslovenskim pasošem, a da ga niko nije legitimisao.

"Uostalom, što je jeo? Da je bio čudan, to bi policija videla, neko bi ga prijavio. Policija takve privodi. Ali, on se nije čudno ponašao. Je li bio član nekog udruženja ili sekte?", pita Lazarević.

Izvor: nestali.hr

On ističe da je samo jedno sigurno.

"On sigurno nije napravio neki prekršaj, nije uradio ništa protivzakonito. Da jeste, oni bi ga uhapsili. Očito je živeo na skrovitom mestu, među onima koje nije zanimala njegova prošlost. To su prijatelji, možda devojka... Samo bi oni mogli da kažu više. Oni i Marčinko, ako uopšte želi da govori o tome i ako želi da se vrati u Hrvatsku", istakao je sagovornik Indexa.

Šta kažu u Ministarstvu spoljnih poslova?

Iz Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske navode da se Marčinko informisao o mogućnosti podnošenja zahteva za izdavanje hrvatskog pasoša u Veleposlanstvu RH u Madridu.

"U skladu s uobičajenim postupkom, od Ministarstva unutrašnjih poslova je zatražena provera podataka", piše u njihovom odgovoru.

Kako navode, u naknadnoj komunikaciji MUP je potvrdio da se osoba vodi u evidenciji hrvatskih državljana i da nema prepreka za izdavanje pasoša.

"Ali i da se vodi kao nestala osoba te je zatražena identifikacija osobe kako bi se mogla izbrisati međunarodna potraga za nestalom osobom", navodi se u saopštenju i dodaje da je, u skladu sa zahtevom MUP-a, veleposlanstvo dostavilo podatke potrebne za identifikaciju osobe koji su prikupljeni uz pomoć španske policije.

U Čepikućama se raduju što je Petar živ

Meštani Čepikuća jedva čekaju da vide Petra.

"Ja sam sa njim delio cigaretu što se kaže: Ja sam počeo da plačem kad me mala zvala: 'Tata, našao se Pero, živ'. Počeo sam da plačem", rekao je Ivo Delalija

Delalija je rekao da su za Pera govorili svašta. Sada meštani žele da ga što pre vide u rodnim Čepikućama, gde bi mu pripremili i feštu.

"Da ga je ubio taksista, da ovo, da ono. Voleo bih da ga vidim što pre. Ispekao bi janje odma i zazvo bi vas. Ispeko bi janje iz cuga. Nisam pri parama, ali bi učinio. Zato što sam s njime proveo i popio dosta", rekao je Delalija.

On je otkrio da je Petar imao tri brata.

"Jedan je u Francuskoj, verovatno, on je isto u nekakvim problemima i ne javlja se. Jedan brat mu je u Montrealu, u Kanadi i ima tri sina. Ante je ostao tu, a Pere je od svih njih bio najbolji. Nas dvojica smo zajedno išli po Stonu i Dubrovniku, po kafanama, po ženskima... Bili smo stalno zajedno ko braća", govori Delalija za Večernji list.