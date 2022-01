NIje prvi put da je primijećena aktivnost na Matejevom nalogu.

Na Instagram profilu "Nestali Matej Periš", koja je posvećena nestalom Splićaninu pojavila se nevjerovatna objava. Na Jutjubu je objavljen snimak na kome se vidi kako je neko sa Instagram profila Mateja Periša pregledao objavu u kojoj su ga tagovali. Na ovoj Instragam stranici iznijeli su mogućnost da je Matej ušao na svoj profil ili da je u pitanju policija koja provjerava komunikacije na njegovom nalogu.

Ovo nije prvi put da se vidi ovakva aktivnost, prošlog petka je primijećena aktivnost na Matejevom Viberu u 21.53, tačno 22 nakon nestanka Ispostavilo se da operativci MUP ulazili na Vajber i provjeravali prepiske, što je potvrdio i Matejev tata Nenad Periš.

"Vjerovatno su se operativci i ovog puta ulogovali na Instagram, kako bi ponovo prošli kroz Matejeve prepiske, naročito ako znamo da je on u noći nestanka koristio ovu aplikaciju kako bi se dopisivao", pojasnio je izvor Kurira.

Podsjetimo, Splićanin je nestao noć uoči Nove godine, a njegovi prijatelji su, prema zvaničnim informacijama, nestanak prijavili 31. decembra u 18 časova. Mladić je, kako je rekonstruisano, bio u klubu Gotik u Beton hali, odakle je izašao oko 01.43 sata, pa trčeći otišao do Sava promenade. Nadzorna kamera restorana snimila ga je kako prilazi ledenoj Savi. Video nadzor je snimio i kako neki "objekat" pliva u rijeci, a ispostavilo se da je tu posljednji put uhvaćen signal njegovog mobilnog u 02.05 sati.

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, u opsežnom razgovoru do detalja je ispičao šta ga najviše muči u istrazi, izrazio nadu da će ponovo zagrliti sina, ali i kroz suze poručio da će izdržati kakva god sudbina da ga zadesi.

"Dvije rupe su vrlo bitne. To je prije svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli, jer ne znam da li se tu nešto dogodilo, a ja ne vjerujem da jeste. Druga je možda čak i važnija, to je spuštanje Mateja u prostor nalik terasi pored reke Save, što je ograđen prostor dužine 15-ak metara i širine desetak. Tu takođe nemamo snimak da vidimo da li je tu bilo još nekoga ili da li je Matej prešao tu ogradu, jer je tu koso i moguće je okliznuti se i pasti. Pitao sam inspektora da li je moguće na tom mjestu izaći, a da kamere ne zabilježe, jer tu ima kamera, a dobio sam odgovor: 'Da'. To su dvije meni posebno bitne stvari, a treća mi je signal Matejevog mobilnog koji je lociran u blizini Ratnog ostrva. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz bara do tog signala prošlo je oko tri sata, a taj mobilni može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo bitan podatak".