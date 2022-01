Nenad Periš, pored Mateja ima i dve ćerke - jedna ide u školu, a druga na fakultet.

Nenad Periš i njegova porodica žive u agoniji od 31. decembra prošle godine, kada su od srpske policije dobili informaciju da je nestao Matej Periš nakon noćnog provoda u Beogradu. Potraga ulazi u četvrtu nedelju, a otac nestalog mladića ne gubi nadu da će njegov sin biti pronađen. On je za medije prvi put pomenuo i ćerke, kojima pokušava da objasni kroz kakvu porodičnu dramu prolaze.

"S njima puno razgovaram, pokušavam da im objasnim, a ni sam ne razumem, da mi moramo da živimo sa ovim. To je naš kamen ili krst, kako god hoćete, koji moramo da nosimo. Muka je ogormna, ali moramo da funkcionišemo. Ja sam u Beogradu, uradiću sve što mogu sa istražnim organima, a njima kažem da što manje čitaju o tome po portalima, da probaju da se koncentrišu, pogotovo Lucija, da mora da nastavi sa studijama, koliko god može. Funkcionišete pod pritiskom. Bože moj, bilo je i pre nas i biće posle nas porodica sa sličnim tragedijama. Stisni zube i nema druge", rekao je Nenad Periš za Face TV i rekao da jedna ćerka ide u školu, a druga na fakultet.

Nenad Periš, otac nestalog Mateja otkrio je i šta ga najviše muči u istrazi:

"Dve rupe su vrlo bitne. To je pre svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli, jer ne znam da li se tu nešto dogodilo, a ja ne verujem da jeste. Druga je možda čak i važnija, to je spuštanje Mateja u prostor nalik terasi pored reke Save, što je ograđen prostor dužine 15-ak metara i širine desetak. Tu takođe nemamo snimak da vidimo da li je tu bilo još nekoga ili da li je Matej prešao tu ogradu, jer je tu koso i moguće je okliznuti se i pasti. Pitao sam inspektora da li je moguće na tom mestu izaći, a da kamere ne zabeleže, jer tu ima kamera, a dobio sam odgovor: 'Da'. To su dve meni posebno bitne stvari, a treća mi je signal Matejevog mobilnog koji je lociran u blizini Ratnog ostrva. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz bara do tog signala prošlo je oko tri sata, a taj mobilni može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo bitan podatak".

Podsetimo, Matej Periš (27) je nestao u noći između 30. i 31. januara nakon što je to veče bio u klubu "Gotik" na savskom šetalištu u centru Beograda.

