Podgoričanin Danilo Mandić (35) sproveden je sinoć u Istražni zatvor u Spužu zbog sumnje da je pokušao da ubije Darka Perovića i Arisa Turkovića.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Osumnjičeni je bratanić predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i zaposlen je kao njegovo obezbjeđenje. Danila Mandića je sinoć saslušao sudija za istragu Višeg suda zbog sumnje da je, 19. aprila, u ranim jutarnjim satima, ispalio hice kojima je nanio povrede Peroviću i Turkoviću. Nakon saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana. Osim Mandića, sankcionisan je i ranjeni Perović, kojem je izrečena prekršajna kazna, prenosi Dan.

Podgorička policija i Više državno tužilaštvo u Podgorici i dalje utvrđuju motiv ovog događaja. Prema podacima kojima raspolažu, a kako "Dan" nezvanično saznaje, Mandić i ranjeni bili su u istom lokalu, ali za različitim stolovima i u različitom društvu. Inspektori nemaju saznanja da je tokom boravka u tom lokalu došlo do sukoba između bratanića predsjednika Skupštine i ranjenih. Saslušano je nekoliko osoba koje su u tom periodu bile u tom ugostiteljskom objektu, ali, kako saznajemo, svi su rekli da nijesu primijetili i čuli neku veću svađu ili da je bilo problema među nekim od gostiju. Ipak, kako se sumnja. Mandić je izašao prvi i u blizini lokala sačekao Perovića i Turkovića da izađu, a potom zapucao u njihovom pravcu.

Slučaj je prijavljen policiji, ali istraga nije tekla lako, jer ni ranjeni ni osumnjičeni nijesu sarađivali, odnosno nijesu iznosili podatke koji bi inspektorima poslužili da sklope mozaik događaja. Naime, jedan od ranjenih, kako "Dan" saznaje, tek nakon nekoliko sati javio se na ukazivanje ljekarske pomoći. Prilikom uzimanja izjave od njih, policija u početku nije dobila podatke koji bi ukazali na identitet osobe koja je pucala na njih. U međuvremenu su preduzimane i druge radnje, a tek nakon nekog vremena jedan od povrijeđenih je, navodno, dao neke podatke koji su inspektore naveli na sumnju da je u pitanju Mandić. Ubrzo zatim osumnjičeni se u policiji pojavio u pratnji advokata. Kako saznajemo, policija ga nije potraživala niti obilazila njegovu kuću kako bi ga locirali, već su i dalje prikupljali dokaze kako bi potvrdili sumnju da je on pucao na Perovića i Turkovića. Kada je došao do stanice, Mandić je rekao da je čuo gradske priče da ga povezuju sa nekim događajem, pa se sam prijavljuje. Nakon privođenja ni on nije odgovarao na ključna pitanja policajaca. Mandić je, kako saznajemo, ćutao i na saslušanju u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Ranjeni Perović kažnjen je sa 3.450 eura zbog incidenta u noći kada je ranjen. Kako je saopšteno iz Uprave policije, oni su 19. aprila oko 3.40, telefonskim putem od strane građana obaviješteni da je u blizini raskrsnica Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice Marka Miljanova došlo do sukoba više lica, od kojih je jedno upotrijebilo vatreno oružje.

Prema nezvaničnim saznanjima Dan-a, Mandić je Peroviću i Turkoviću prepriječio put službenim vozilom "rendž rover", koje duži Skupština Crne Gore. Iz Skupštine se nijesu oglašavali ovom povodom kako bi objasnili po kojem osnovu je osumnjičeni Mandić koristio službeno vozilo, posebno imajući u vidu da je korišćeno mimo dužnosti.

U aprilu 2024. godine donesena je odluka kojom je za potrebe pratnje šefa parlamenta ustupljeno vozilo trajno oduzeto u krivičnom postupku. Kako je "Dan" tada pisao, radi se o vozilu koje je oduzeto zbog krivičnog djela falsifikovanje isprava, odnosno na kojem je mijenjan broj šasije.

U presudi Osnovnog suda u Rožajama kojom je to vozilo oduzeto citirane su službene zabilješke i kriminalističko-klinički izvještaji rožajske policije o pregledu vozila, u kojima je navedeno da je dodatnom provjerom utvrđeno da Interpol Švajcarske potražuje vozilo sa brojem šasije.

"Odmah po saznanju, policijski službenici su se uputili na lice mjesta, gdje su zatekli jedno lice, koje je tom prilikom odbilo da policijskim službenicima pruži na uvid lična dokumenta, već se sa vozilom marke "škoda", podgoričkih registarskih oznaka udaljilo sa lica mjesta, ometajući policijske službenike u vršenju službene radnje i odbijajući da se zaustavi na izdat znak "stop". Isto lice je upravljajući pomenutim vozilom izazvalo saobraćajnu nezgodu u Ulici Novaka Miloševa, kada je udarilo u betonske stubiće, gdje su ga policijski službenici zaustavili i tom prilikom utvrdili da se radi o licu D.P. (53) iz Podgorice ", saopštili su iz policije.

Policajci su primijetili povredu Perovića u predjelu desne potkoljenice, pa je upućen na ukazivanje ljekarske pomoći u Kliničkom centru Crne Gore.

"Tom prilikom je testiranjem utvrđeno da je D.P. pozitivan na prisustvo alkohola u koncentraciji od 0,66 g/kg, kao i psihoaktivnih supstanci u organizmu – opojne droge kokain, te da je predmetnim vozilom upravljao pod dejstvom istih", navode iz policije, dodajući da je i on uhapšen zbog više počinjenih prekršaja.