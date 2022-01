Arije Livne se prisetio razgovora sa tadašnjim predsednikom Jugoslavije.

Nekadašnji predsjednik Jevrejskog kulturnog centra u Srbiji Arije Livne rekao je jednom prilikom da je u razgovorima sa Slobodanom Miloševićem uvideo da je srpski predsednik o politici znao mnogo.

"U tom periodu se u Izraelu vodio rat na život i smrt u Radničkoj stranci između Šimona Peresa i Jicaka Rabina za vođstvo u stranci. Pita me Milošević zašto se oni svađaju, o čemu se tu radi. Pitao sam ga otkud on za to zna. Rekao mi je - Arije, ja se bavim politikom, zanima me šta se dešava u svetu", ispričao je Livne.

Prema njegovim rečima Milošević je umeo da bude i hladan u pojedinim situacijama.

"Za vreme bombardovanja bio sam sa Zoranom Lilićem kod Miloševića negde na Dedinju. Sedimo i pijemo kafu. Kreću sirene.

- Slobo, da se sklonimo? upitao ga je Lilić.

- Ti izgleda veruješ u američku obaveštajnu službu da oni znaju gde sam.

Poslednji put kad sam ga video, ispratio me je do auta i pitao je gde me vode da jedem. Bio je to neki riblji restoran. Rekao im je da paze da dobro jedem.

- Čuvajte se predsedniče.

- Ne brini ti za mene, čuvaj se ti.

Nisam ga više video", rekao je Livne svojevremeno u emisiji Goli život.

Istakao je da Ričard Holbruk nije verovao Miloševiću. Smatrao je da ga Milošević laže. Kada je bilo NATO bombardovanje, Livne je pitao Miloševića kako misli da se bori sa Alijansom.

"Pitao sam ga kako misli da protiv NATO-a ratuje sa zastarelim avionima. Rekao mi je - ja razumem što i vi razumete ali neću pristati da dobrovoljno potpišem bilo šta o predaji Kosova. Znam da je taj rat izgubljen ali neću potpisati predaju Kosova", prisetio se on Miloševićevih reči.

KO JE BIO ARIJE LIVNE?

Livne je bio savetnik predsednika Republike Srpske, senator Republike Srpske, kao specijalni predstavnik Svetskog jevrejskog kongresa. Rođen je u Budimpešti 1921.godine. Detinjstvo je proveo u Novom Sadu odakle ga 1941. godine roditelji premeštaju u Budimpeštu. Mađarski fašisti ga 1942. godine mobilišu u rudnik kod Bora, u istočnoj Srbiji, u kom su se na prinudnom radu nalazili Jevreji iz Rumunije, Čehoslovačke, te potkarpatskih delova Rusije. Pred kraj rata, nakon saznanja da se Mađari i Nemci povlače, Livne se prebacuje na teritoriju pod kontrolom partizanskih snaga gde im se priključuje.

Krajem 1944. godine, njegovi roditelji su prebačeni u Aušvic gde mu je ubijena majka, a otac preživeo tako što je postao pisar zahvaljujući poznavanju nemačkog jezika. Dobitnik je specijalne zahvalnice Vlade Republike Srbije za zasluge na produbljivanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa između srpskog i jevrejskog naroda, Orden časti Republike Srpske prvog stepena za zasluge i pomoć srpskom narodu.

Umro je 2020. godine a sahranjen je u Jerusalimu.