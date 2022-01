Dobrica Ćosić je sve ispričao u izjavi Trećem odeljenju beogradske policije.

Izvor: Youtube/printscreen/ RTS Oko - Zvanični kanal/Profimedia

Prema riječima Žarka Popovića nekadašnjeg načelnika Odeljenja za krvne delikte bivšeg premijera Zorana Đinđića nisu ubile strane službe već kako kaže krupni srpski kapital. Popović je otkrio i šta je u izjavi Trećem odjeljenju beogradske policije ispričao Dobrica Ćosić o tome šta mu je Đinđić rekao veče uoči i atentata ali i zbog čega je bivši predsjednik Srpske vlade zaprijetio da će Slobodanu Miloševiću "je*ati majku".

"Đinđić je htio po Putinovom modelu da sve ljude koji su na nečastan i protivpravan način zaradili novac da ih zamoli da to plasiraju u legalne tokove države i da tako oporavimo Srbiju. I bilo je - doviđenja. Kakva bre CIA. Oni ga doveli na vlast i sad kao hoće da ga ubiju?! On je Dobrici Ćosiću noć uoči atentata rekao - 'Matori, ne mogu da širim demokratiju po Srbiji a da prodajem nacionalne interese'. Ćosić je nama u Trećem odeljenju rekao to", rekao je Popović.

Popović otkriva i šta im je još Ćosić ispričao u vezi Zorana Đinđića.

"Dok je Zoran Đinđić još živio na Studentskom trgu pozvao njega, Jovicu Stanišića i još jednog čovjeka, ne mogu da se sjetim kako se zvao. Pozvao ih je na večeru. U razgovoru sa Stanišićem i Ćosićem, Zoran je rekao - 'Ajde da sredimo malo odnose u Srbiji da bi mogli ekonomski da oporavimo zemlju'. Izložio je ideju da Miloševića pošalju u Moskvu i da se tako spriječe dalje političke polarizacije. Potom je Đinđić zamolio Ćosića da ode sjutra kod Miloševića u vilu Mir da porazgovara sa njim na tu temu. A Jovici je rekao da će on imati zadatak da obezbijedi Miloševićev izlazak iz zemlje. Stanišič nije bio više na funkciji ali je naravno imao svoje veze", rekao je Popović u intervjuu za Balkan info.

Ćosić je, kako tvrdi Popović, rekao da ga je Milošević sjutradan primio u vili Mirl.

"Ćosić mu je izneo Đinđićev predlog na šta je Milošević rekao - 'Pozdravi Zorana, zahvali mu se. Razumijem njegov stav i sve ali mi ne pada na pamet da bježim iz svoje zemlje jer smatram da ništa loše svojoj zemlji nisam uradio'. Ćosić je to prenio Đinđiću i ovaj je rekao - 'E sad ću mu je*ati milu majku, neće on više nikoga zajebavati i držati ovaj narod kao taoca'. I desilo se šta se desilo", rekao je Popović.

Podsjetimo, Zoran Đinđić je ubijen 12. marta 2003. godine na ulazu u zgradu Vlade Srbije. Zbog organizovanja ubistva na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije Milorad Ulemek Legija. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamjenik.

Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića još nije otkrivena.

Što se Miloševića tiče, on je 28. juna 2001- izručen tribunalu u Hagu. Milošević je izručen na Vidovdan. I danas, dvije decenije kasnije, oprečna su mišljenja da li su čelni ljudi tadašnjeg DOS-a znali da Milošević odlazi u Hag na tako veliki praznik. Umro je u zatvorskoj ćeliji 11. marta 2006. godine.