Čelnici novosadske policije navodno dobili su zadatak od bivše državne sekretarke MUP Srbije Dijane Hrkalović da po svaku cijenu sačuvaju živog Darka Eleza (41), osuđivanog kriminalca.

Izvor: Kurir/Marina Lopičić, Zorana Jevtić

Ona je bila vrlo jasna "da ne smije slučajno da im se desi da ga ubiju", jer je, kako je pojašnjeno, ona bila zadužena za to da se Elezu omogući da zida zgrade u Beogradu i da se bavi stanogradnjom.

Ovo je samo jedan od detalja koji se navode u optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) protiv Dijane Hrkalović, Dejana Milenkovića Bagzija i Milorada Šušnjića, do kog su "Novosti" došle. Bivša državna sekretarka MUP Srbije optužena je za trgovinu uticajem, a Milenković i Šušnjić za zloupotrebu službenog položaja. Suđenje je zakazano za 3. mart u Specijalnom sudu u Srbiji.

Da bi zaštitili Eleza, čelnici srpske policije su po nalogu Hrkalovićeve, otvorili čak i operativnu obradu nazvanu "Sačma", kako bi spriječili druge službe u okviru MUP Srbije da ga istražuju i "rade". Navodno, tadašnji načelnik novosadske policije Šušnjić stavio je "na mjere" ovog kriminalca i to odmah pošto je Ž. K. iz Novog Sada prijavio da mu Elez prijeti. Sve se to dešavalo decembra 2017. godine, samo tri nedelje pošto je Elez izašao sa izdržavanja kazne iz zatvora u Sremskoj Mitrovici.

Istovremeno, obrada je otvorena i protiv samog Ž. K. i to na osnovu lažnih podataka da je on sa Đorđem Ždralom planirao da ubije Eleza.

Postojao je operativni podatak da Elez u svom vlasništvu ima MUP-ove "tetra uređaje i tetra veze" sa kojima slobodno prelazi državnu granicu - naveo je jedan od svjedoka, čiji se iskaz navodi u optužnici.

Kada sam pitao Šušnjića, šta će to Elezu, dobio sam odgovor da on treba da zna kada je naređen "krug" i kako da iz njega izađe.

Policijskim žargonom rečeno, u Novom Sadu je "krug" isto ono što je u Beogradu "vihor", potpuna blokada grada kada su počinjena najteža krivična djela. Nalog za "krug", odnosno "vihor" izdaje samo načelnik policijske uprave, ili onaj koga on ovlasti. Ko posjeduje "tetru" zna da je ovakva mjera izrečena, ali i gdje može da "prođe" odnosno izađe iz grada.

Ovako policijski zaštićen, ovaj kriminalac je nastavio da vršlja po Novom Sadu, ucjenjuje i reketira privrednike, a sumnja se da je učestvovao i u nekim ubistvima. Istraga je, takođe, došla do podataka, na osnovu nekih svjedočenja, da je plan bio i da svoje polje djelovanja Elez prebaci i na beogradske ulice. Navodno, planirano je bilo spajanje Elezove ekipe sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Oni bi trgovali narkoticima, uklanjali konkurenciju, a potom i prali novac, kroz zidanje.

Hrkalovićeva se tereti i da je sa optuženim Dejanom Milenkovićem Bagzijem, koji je u vrijeme njenog rukovođenja u MUP bio načelnik Službe za specijalne istražne metode (SSIM), opstruisala istragu o ubistvu Vlastimira Miloševića 30. januara 2017. Za ovaj zločin, u javnosti poznat kao "ubistvo na šinama", bili su optuženi Veljko Belivuk, Marko Miljković i Mirko Kojić Koja.

U optužnici se navodi da je Dijana Hrkalović Milenkoviću izdavala usmene i telefonske naloge da ne dostavlja izvještaj i prikupljeni materijal Višem sudu i Višem tužilaštvu u Beogradu, koji su radili u istrazi ubistva Miloševića. Riječ je o analizi i vještačenju mobilnih telefona i SIM kartica zaplijenjenih kod Belivuka i drugih u to vrijeme osumnjičenih, dok ona to ne odobri.

Tužilaštvo tvrdi da su ovi dokazi prvo njoj dostavljani na uvid, protiv pravila. Milenković je u svom iskazu rekao da ga je nadležna tužiteljka nekoliko puta zvala i intervenisala da im se što prije dostavi traženi materijal. On je o svemu tome obavještavao Hrkalovićevu, koja mu je, u jednom trenutku rekla, da tužiocu kaže da se obrati ministru policije. Posle toga su pozivi iz tužilaštva stali - ispričao je Milenković u svojoj odbrani.

Pored toga, u optužnici se Hrkalovićeva i Milenković sumnjiče da su uništili deo prikupljenog dokaznog materijala na kom je zabeležen susret i razgovor advokata Dragoslava Miše Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića u jednom beogradskom restoranu. Obojica su kasnije ubijena i obojica su označena kao najbliži saradnici i prijatelji Filipa Koraća i Luke Bojovića.

U tim snimljenim razgovorima Ognjanovića i Miloradovića, koji je bio "na mjerama" uz saglasnost suda, advokat je pričao Bojovićevom kumu da se "Dijana sastaje sa Elezom". Oni su se dotakli i njene seksualnosti, odnosno nedoličnog ponašanja intimne prirode, kao i da ima "psihoze".

Vlastimir Milošević ubijen na šinama u Ulici 27. marta

U optužnici se navodi da je Hrkalovićeva, kada je saznala za sadržaj razgovora, naredila Milenkoviću da izbriše dio snimljenog materijala, koji sadrži komentare o njoj. Na ovaj način, smatra tužilac, tadašnji načelnik SSIM pribavio je korist državnoj sekretarki u vidu zaštite ličnog i profesionalnog integriteta i krivičnog gonjenja.

Muke Ž. K. i njegove porodice

Novosađanin Ž. K. je detaljno opisao kroz kakve su muke prošli on i njegova porodica. U jednom trenutku morali su čak da napuste ne samo Novi Sad, već i Srbiju. Sklonili su se u Grčku. On je izjavio da su njegovi problemi sa Elezom počeli onog trenutka kada je sa bratom kupio građevinsko zemljište u Sarajevu.

Elezov kum je pritiskao da im prepustimo to zemljište - izjavio je Ž. K. - Ja sam pristao uz određenu nadoknadu. Tada su krenuli pritisci. Poznanici su mi govorili da će me Elez ubiti čim izađe iz zatvora. I zaista, on je vrlo brzo bio na slobodi.

U optužnici se navodi da je Elez pratio čak i policijske rukovodioce koji su postupali po prijavi Ž. K., i oni su strahovali za svoje živote. Njihovi pretpostavljeni su se ljutili što oni uopšte istražuju prijetnje upućene Ž. K.

U stanu i "škorpion"

Dijana Hrkalović ima prijavljeno prebivalište na Voždovcu, u zgradi u Ulici vojvode Stepe. Tokom pretresa, u spavaćoj sobi pronađen je pištolj marke CZ, sa okvirom i 15 metaka, zatim poluautomat "škorpion" bez metaka, pancirni prsluk, kao i ometač za telefone. Ona je posjedovala dozvole za držanje i nošenje kako pištolja, tako i "škorpiona". Interesantno je da su joj dozvole i oružje ostali i posle njenog napuštanja policije krajem maja 2019. godine, pa sve do hapšenja 15.oktobra 2021.