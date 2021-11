Kakve su veze između bivše državne sekretarke MUP Srbije Dijane Hrkalović, nekadašnjeg načelnika novosadske policije Milorada Šušnjića i osuđivanog kriminalca Darka Eleza, predmet je predistrage koja je započeta u Tužilaštvu za organizovani kriminal Srbije.

Posebno, jer se pojavljuju i novi operativni podaci, prema kojima bi Elez mogao da pomogne u rasvjetljavanju ubistva Teodore Kaćanski, fitnes-instruktorke iz Novog Sada, u koju je nepoznati napadač ispalio više od pet metaka.

Nikada, međutim, Elez nije privođen u novosadsku, ali ni beogradsku policiju, iako su o njegovim aktivnostima, po izlasku iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, sa izdržavanja višegodišnje robije, znali gotovo svi. Sada se provjerava da li se sve to dešavalo zbog navodne zaštite koju je u to vrijeme uživao u MUP Srbije.

"Krivična prijava je podnijeta protiv Hrkalovićeve i Šušnjića, jer postoji osnovana sumnja da su stavili pod operativnu obradu i mjere prisluškivanja Eleza, a da za to nisu imali sudski nalog. I ne samo to, ovakav manevar je napravljen da bi se drugim policijskim službama i odjeljenjima onemogućio rad upravo na njegovom slučaju. Drugima bi, kako se sumnja, Hrkalovićeva govorila da je već u obradi i da ga ne diraju", rekao je izvor Novosti.

Za to vrijeme, dok su policija, odnosno Hrkalovićeva i Šušnjić, "obrađivali" Eleza, on je činio najteže kriminalne aktivnosti. Interesantno, ali nikada nije bio privođen u novosadsku policiju, iako se, kako saznaju Novosti, dovodio u vezu sa nekim krivičnim djelima, poput razbojništva i iznude. Kako nezvanično saznaje list, dovodio se u vezu i sa napadom prilikom transporta novca, ali zbog toga nije bio hapšen.

Elez je, kako navode upućeni, imao bazu u Novom Sadu, gdje je reketirao svoje imućnije zemljake iz Istočnog Sarajeva. Iz nekog, samo njima znanog motiva, oni ga nisu prijavljivali policiji, a pretpostavlja se da je glavni razlog njihovog prećutkivanja onoga što im se dešava, strah za njihov i živote njihovih porodica. Navodno je prijetio i jednom biznismenu pokušavajući da mu iznudi veliku sumu novca, koji je prema nezvaničnim saznanjima otišao u policiju i još neke institucije i ispričao šta je doživio, ali se sve završilo na tome. Elez nikada nije ni pozivan na informativni razgovor.

Teodora Kaćanski je, po svemu sudeći, greškom ubijena novembra 2016. godine. Njen momak, Nenad Stević, sa još četvoricom optuženih, u Višem sudu u Novom Sadu odgovara za pokušaj otmice Gorana Cvijetića iz Budisave, za koga sumnjaju da ima veze sa ubistvom djevojke. Prema nezvaničnim saznanjima, Elez nije direktan izvršilac Teodorinog ubistva, ali bi se njegovim svjedočenjem moglo doći do rasvjetljavanja ovog slučaja. Navodno, on i Cvijetić su, takođe, u dobrim odnosima.



Matrica Elezovog kriminalnog djelovanja gotovo u potpunosti je preslikani modus ekipe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Ubistva, reketiranje građevinskih ivestitora, trgovina narkoticima, razbojništva i otmice... Nije ni čudo što su u jednom trenutku njihovi mentori odlučili da ih "spoje" i formiraju jedan klan. Srećom, to je izbjegnuto hapšenjem i Eleza, Belivuka i Miljkovića.