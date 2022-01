Srpski vještak Nikola Dragović govorio je o snimcima sa nadzornih kamera na kojima je Matej Periš.

Izvor: Youtube/printscreen/MUP Republike Srbije/MUP RH

Potraga za Matejem Perišem ušla je u treću nedelju, a novu misteriju na cio slučaj bacio je snimak sa nadzornih kamera iz kobne večeri, a koje su snimile nestalog mladića kako se spušta stepenicama ka Savi. Nikola Dragović, vještak za audio i video tehniku, tonski i video zapis kaže da bi se utvrdilo tačno o kojoj osobi je riječ potrebno je 30 dana, a za utvrđivanje identiteta mogu se koristiti i antropološki podaci kao i prehodna slika ili snimak osobe.

"Snimak koji sam pogledao napravljen je sa oko sto metara razdaljine i lošijeg je kvaliteta. Kako bi sa sigurnošću mogao da zaključim da je u ovom slučaju riječ o Mateji Perišu morao bih da uporedim njegov snimak hoda ili trčanja od prije šest mjeseci. Ne sumnjam da ga njegov otac po hodu može poznati jer je to njegovo dijete", tvrdi vještak Dragović i.dodaje da se u pojedinim slučajevima kada se želi sa 100% sigurnosti utvrditi osoba sa snimka uključi i tzv. antropološko vještačenje.

"Tada sa sigurnošću utvrđujemo da li je osoba visoka 177 centimetara, a ne okvirno 180", dodaje Dragović.

On navodi da se snimci uvijek iznova mogu izoštravati i pregledati, a tajna je u veličini piksela.

"Kada je riječ o dokazima koji se vještače iz video zapisa na svaki detalj se obraća pažnja. I što je još zahtjevnije što je riječ o fiksnom dokazu koji se može iznova gledati i otkrivati. I ako se na snimku tačno ne može zaključiti šta se dogodilo sa nekom osobom to se na osnovu nekih detalja može zaključiti", pojašnjava Dragović.

Podsjećamo, na snimku sa nadzornih kamera vidi se kako neko, u isto vrijeme kad i Matej, samo sa desne strane, spušta niz ponton koji vodi ka Savi. Za sada nema informacija da li je policija uspjela da identifikuje osobu sa snimka, a njegov otac Nenad Periš, ističe da nema novih informacija o slučaju. Periš je o silueti na snimku rekao i da sumnja da je riječ o odrazu njegovog sina, ali da svakako policija sve treba da ispita.

"Mislim da je to odraz Mateja. Čini mi se da je isti tempo spuštanja te siluete i Mateja, pa mi se čini kao da je to zapravo Matejev odraz. Obratio sam pažnju na to, ali mi se tako čini. Opet, mislim da policija to mora ustanoviti, zato postoje eksperti", kazao je Periš.

