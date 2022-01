Potraga za nestalim Matejem Perišem traje već šesti dan.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/društvene mreže

Novinar TV "Pink" Mladen Mijatović večeras se uključio iz Beograda sa novim informacijama. Mijatović javlja da su svi resursi MUP-a Srbije i dalje angažovani kako bi se riješila misterija nestanka ovog mladića iz Splita.

Danas su pripadnici riječne policije Srbije, sa građanima, pretraživali korito rijeke Save kako bi eventualno pronašli Matejevo tijelo. Ta potraga je, dodaje Mijatović, okončana i ništa nije pronađeno u koritu rijeke, što bi ukazalo da se tu nalazi tijelo nestalog Splićanina.

Takođe, i ronioci su pretraživali teren. Mijatović je za kraj uključenja rekao kako se potraga nastavlja sve dok se ne bude riješila ova misterija.

Podsjećamo, Matej Periš (27), mladić iz Splita nestao je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu. On je sa prijateljima bio u klubu "Magacin", bivšem klubu "Gotik", a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi vidjeli.