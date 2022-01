Matejev otac Nenad Periš je nakon šest dana iščekivanja ukazao na to da je i dalje najvažniji Matej i da se on pronađe.

Izvor: MUP RH/Kurir/Ana Paunković

Policijska potraga za Matejem za sada nije otkrila šta se u noći između 30. i 31. decembra dogodilo, nakon što je mladi Splićanin napustio kbeogradski lub “Gotik” u kojem je slavio sa prijateljima.

"Stvarno osjećam podršku od svih, ali jedini i onaj ko je važan je Matej. Nije bitno šta ja osjećam, već Matej", istakao je Periš.

On dodaje da jedine prave i ispravne informacije daje MUP Srbije, te i da vjeruje u policiju jer se uvjerio u njihov rad. Da li je i ko saslušan tokom potrage, da li je pronađen taksista kojem se kobne noći obratio njegov sin, djevojka i mladić koji su trčali prekoputa njegovog sina u ulici, Nenad nije želio da komentariše.

Naveo je da policija najbolje zna koje informacije mogu da se objave, koje su važne za potragu i istakao da su se pojavile brojne dezinformacije koje se tiču noći kada je njegov sin nestao.

"Samo MUP Srbije daje informacije koje su tačne. Mene ne zanima ništa osim istine, a samo istinom ćemo doći do rešenja ove agonije. Ono što je meni najvažnije jeste da dođem do sina, na bilo koji način, bilo koji put", rekao je Matejev otac.

Podsjećamo, Matej Periš (27), mladić iz Splita nestao je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu. On je sa prijateljima bio u klubu "Magacin", bivšem klubu "Gotik", a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi vidjeli.