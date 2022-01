Srpska policija intenzivno traga za Splićaninom Matejom Perišem, koji je u novogodišnjoj noći nestao u Beogradu.

Kamere postavljene na beogradskim ulicama i lokalima snimile su kretanje Periša, a Matejev prijatelj (35) iz Splita pregledao je snimke i za "Slobodnu Dalmaciju" iznio svoje viđenje čitave situacije.

"Niko, ali baš niko ne zna gdje je Matej trčeći 'jurio' po Beogradu. Niko ne zna gdje je trčao. Jasno je od uličnog videonadzora da nije od nikog bježao, jer ga niko ne prati i ne trči za njim. Ja već danima 'buljim' u sve što se može vidjeti i dobiti iz Beograda, ne bih li primijetio nešto na tim snimcima, što niko drugi nije primijetio", priča 35-ogodišnji Splićanin.

Primijetio je nešto, kako kaže, što bi moglo da bude od ključne važnosti.

"Na jednom od snimaka nadzornih kamera, gdje se vidi da Matej trči lijevom stranom ulice, po trotoaru, između zida i parkiranih automobila može se vidjeti da on dolazi gotovo do kraja te ulice, ali sjenka koja se kretala, dolaskom do pred kraj ulice više se ne kreće. Prema tom snimku Mateja sam zadnji put vidio da se kao 'skriva', odnosno 'nestaje' između dva parkirana automobila. Kao da je zastao između nekih parkiranih automobila i sagnuo se", pojašnjava Matejev prijatelj.

Snimci Mateja Pariša pre nestanka

Nedugo nakon toga, iz suprotnog smjera trčeći dolaze dvije osobe.

"Oni trče u suprotnom smjeru s druge strane te raskrsnice i to trče dosta onako uplašeno. Jesu li oni vidjeli Mateja, koji je nedugo prije toga 'nestao' među tim automobilima, kako se na nejasnom snimku može vidjeti. Ne znam zašto, ali imam osjećaj da su oni nešto vidjeli, jer Matej 'nestaje' među automobilima neposredno prije nego se ovo dvoje može vidjeti. Možda su oni 'ključ' istrage, možda bi srpska policija njih trebala da pronađe i ispita", kaže Splićanin.

Podsećamo, Matej Periš (27), mladić iz Splita nestao je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu. On je sa prijateljima bio u klubu "Magacin", bivšem klubu "Gotik", a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi vidjeli.