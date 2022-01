Na prvu sumnjivu okolnost ukazao je Nenad Periš, a tiče se najprije autentičnosti snimka.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/MUP RH

Misterija snimaka na kojima je navodno Matej Periš se nastavlja. Iako je njegov otac potvrdio da se mladić nalazi na nekim od snimaka, demantovao je da je njegov sin na videu gdje se vidi kako neko pliva u rijeci.

Sporni video snimak pokrenuo je brojna pitanja i u prvi plan stavio sumnjive detalje, koji su na prvi pogled mogli da promaknu prosječnom gledaocu. Na prvu sumnjivu okolnost ukazao je sam Periš, a tiče se najprije autentičnosti snimka.

Otac nestalog Splićanina koji je juče doputovao u Beograd ukazao je da osnovano sumnja da je sporni snimak plivača iz Save, uopšte nastao kobne večeri. Kao glavni razlog navodi to što je prema njegovim saznajima temperatura vode bila svega pet stepeni, te da je nemoguće da bilo ko na onakav način pliva u takvoj vodi. Zabrinuti otac poziva se i na svoje iskustvo dugogodišnjeg vaterpoliste koji je dovoljno vremena proveo u vodi i napominje da je nemoguće tako plivati na temperaturi od pet stepeni ni u ronilačkom odijelu, a kamoli bez.

"Ja za snimak na kojem neko pliva u Savi nikada nisam rekao da je na njoj Matej. Uopše ne vjerujem da je to snimak od te večeri. Ja sam se interesovao jer me to zanimalo koja je temperatura vode bila te večeri i bila je pet stepeni. Ja sam vaterpolista, cijeli život sam u vodi i nema šanse da tako plivate na temperaturi od pet stepeni ni u ronilačkom odijelu, kamoli bez", rekao je juče Nenad Periš.

Pogledajte 01:01 Matej Periš pliva u reci Savi Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Video snimak osobe koja pliva u Savi razlikuje se od svih ostalih koji su pokazani javnosti najprije po tome što na njima Nenad Periš jeste prepoznao svog sina kako trči po ulicama i zaustavlja taksi.Na tim snimcima jasno su vidljivi datum i vrijeme kada su nastali i nedvosmisleno ukazuju da su u pitanju snimci sigurnosnih kamera iz okolnih lokala. Snimci su fiksirani i sve vrijeme snimaju iz samo jednog ugla, bez ikakvog zumiranja.

Pogledajte 02:32 Snimci Mateja Pariša pre nestanka Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Sve to nedostaje na snimku plivanja u rijeci na kom se ne vidi ni vrijeme kada je nastao, niti je zapis fiksiran kao na prethodnim. Naprotiv, kamera gotovo da prati kretanje plivača, što, istina, samo po sebi ne bi moralo da bude neobično, ukoliko ova kamera ima neke dodatne mogućnosti izoštravanja slike ili zumiranja. Svakako, snimak je vidno drugačiji.

Snimak plivača jasno ukazuje da je voda oko njega čista, odnosno da po površini ne pliva ništa drugo. U zimskom periodu to je krajnje neobična okolnost, imajući u vidu da zbog visokog vodostaja, rijeka neizostavno nosi sa sobom gomilu granja, stabala, đubreta i svega što joj se u slivu nađe na putu, posebno pri obali. U to je mogla da se uvjeri čitava javnost koja je na brojnim snimcima nastalim od nestanka mladog Mateja, mogla da vidi šta sve teče sa Savom ka ušću u Dunav, navela je Nova.

Pogledajte 00:10 Ekskluzivni snimci Mateja Periša pre nestanka Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Iako bi i ova okolnost mogla vrlo lako da se objasni, nije na odmet i na nju skrenuti pažnju jer takođe može biti sumnjiva. Naime, u trenutku dok kamera prati plivača u Savi, na površini vode se reflektuje ljubičasta boja, koja bi u tom intenzitetu najprije mogla da dopire sa Brankovog mosta, to jest ukrasnog osvjetljenja, a koje je po intenzitetu jače od svih okolnih koja dopiru s lokala. Na jednom od prethodnih snimaka na kojima se vidi Matej kako trči, u jednom trenutku vidi se i Brankov most koji je te večeri imao bijelo osvjetljenje.

Ono što sve vreme najviše intrigira javnost jeste pitanje kako je moguće da baš niko nije video trenutak u kom Matej ulazi ili pada u rijeku, što je sad dodatno nevjerovatnije ako se uzme u obzir da je prethodno trčao po široj okolini. Na snimku koji prethodi plivanju u Savi vidi se mladić koji silazi niz stepenište na pristaništu, a koje se nalazi nedaleko od kluba u kom je Matej bio sa prijateljima. Međutim, trenutak u kom bi se vidjelo da uskače ili pada u vodu, nije zabilježen na ovom snimku.