Matej je sportista, jedno vrijeme radio je kao skiper.

Izvor: Instagram/matejperis/printscreen

Danas već peti dan traje intenzivna potraga za 27-godišnjim Splićaninom Matejom Perišom, koji je 30. decembra, oko 2.30 sati nestao iz beogradskog kluba Gotik, nakon čega mu se gubi svaki trag. Nestanak su policiji u 18 sati sledećeg dana prijavili prijatelji, s kojima je stigao u glavni grad Srbije na proslavu Nove godine.

Pojavilo se više snimaka sa nadzornih kamera na kojima se vidi Matej ili neko sličan njemu u okolini beogradske Beton hale u noći između 30. i 31. decembra, ali policija njegov identitet na tim snimkama nije službeno potvrdila. Čak ni njegov otac Nenad nije siguran je li upravo njegov sin snimljen kako pliva u hladnoj Savi.

Kako je njegov otac Nenad Periš potvrdio, Matej je bio dobar plivač jer je dugo trenirao vaterpolo, a bio je i nepušač. Po završetku Ekonomskog fakulteta radio je preko ljeta kao skiper. O Matejevoj kondiciji, ali i ljubavi prema sportu svjedoče snimci s njegovog Instagram profila, gde se, između ostalog, može vidjeti da je posećivao sportske terene, poput "Johan Cruyff Arene" u Amsterdamu na kojem igra fudbalski klub Ajaks.

Vidi opis NESTALI SPLIĆANIN BIO VRHUNSKI SPORTISTA, A OBOŽAVAO JE EKSTREMNE AKTIVNOSTI: Evo čime se bavio preko ljeta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 12 / 12 AD

Takođe, bio je sklon svim vodenim sportovima pa je tako na svom Instagramu prije otprilike tri godine objavlo svoj skok s velike litice u more, a snimao je i brzu vožnju brodom.

"Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i veštine, ne dolazi u obzir da bi pao u reku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja", rekao je ranije njegov otac.

Pogledajte njegov skok sa litice: