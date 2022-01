Misterija snimaka na kojima je navodno Matej Periš se nastavlja.

Izvor: AdriaMediaTV/Printscreen/Mup RH/Printscreen

Matej Periš (27) koji je došao za novogodišnje praznike sa društvom u Beograd, nestao je u noći između 30. i 31. decembra. Potraga za njim danonoćno traje, a u potragu su uključene sve raspoložive jedinice MUP-a Srbije.

Prema podacima iz istrage, kako nezvanično saznaju hrvatski mediji, policija sumnja da ukoliko je Matej ušao ili upao u Savu, onda se to dogodilo negdje kod Brankovog mosta. U tom slučaju s obzirom na to da je nedaleko ušće u Dunav, rijeka na tom mjestu je prilično brza i sve nosi prema Pančevačkom mostu.

Hrvatski mediji dalje tvrde, da je snimak na kojem jedna osoba pliva rekom noću nastao ranije i nije od te noći.

Misterija snimaka na kojima je navodno Matej Periš se nastavlja. Iako je njegov otac potvrdio da se mladić nalazi na nekim od snimaka, demantovao je da je njegov sin na videu gdje se vidi kako neko pliva u rijeci. Na ostalim snimcima navodno se vidi kako Matej trči po ulicama Beograda, što je trajalo više od sat vremena.

"Ja za snimak na kojem neko pliva u Savi nikada nisam rekao da je na njoj Matej. Uopše ne vjerujem da je to snimak od te večeri. Ja sam se interesovao jer me to zanimalo koja je temperatura vode bila te večeri i bila je pet stepeni. Ja sam vaterpolista, cijeli život sam u vodi i nema šanse da tako plivate na temperaturi od pet stepeni ni u ronilačkom odijelu, kamoli bez", rekao je juče Nenad Periš.