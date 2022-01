Matej Periš (27) iz Splita, nestao je u noći između 30. i 31. decembra nakon izlaska iz beogradskog kluba "Gotik" kad mu se izgubio svaki trag.

Izvor: Kurir/MUP RH

Policija danima pretražuje Savu i Dunav jer se na snimcima nadzornih kamera vidi da je Matej nakon izlaska iz kluba prišao ogradi na keju i to navodno sa namjerom da obavi nuždu. Međutim, onda su se pojavili i snimci sa beogradskih ulica na kojima se Matej Periš navodno vidi kako trči.

Jedan od detalja na snimcima koji je sve zbunio je priča o djevojci u belom džemperu. Naime, na jednoj od juče objavljenih snimaka se vide mladić i djevojka kako trče. Mladić je u kratkim rukavima i u tamnoj odjeći. Ali, ima i tamne patike. Na svim drugim snimcima, a na kojima se prema tvrdnjama oca Nenada Periša nalazi Matej, vide se bijele patike.

Stvar je u tome što na istom snimku, minut pre nego što se pojave mladić u crnim patikama i devojka u belom džemperu, s druge strane ulice protrči mladić u belim patikama. On se slabije vidi i relativno je kratko u kadru. To je sasvim sigurno dovelo do nesporazuma - u približno isto vreme trče dva mladića. Jedan trči sam, a drugi trči u društvu devojke.

Na drugim snimcima vidimo mladića u bijelim patikama kako trči ulicama centra Beograda, pa se dolazi do zaključka da mladić koji je trčao sa djevojkom uopšte nije Matej.

Pogledajte na 1.17 minutu ovaj dio snimka. Prvo se vidi Matej kako protrčava u gornjem lijevom dijelu kadra, a onda minut kasnije drugi mladić kako trči sa djevojkom u bijelom: