"Slobodan je u Hag je došao bolestan od srca. Nije liječen, osim što ga je povremeno pregledao lekar opšte prakse, zaposlen u zatvoru, i davao mu kao terapiju lek protiv gripa - paracetamol. Vremenom se osjećao sve gore."

Mira Markovć, supruga bivšeg predsednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića, u svom poslednjem intervjuu za neki srpski medij je otkrila šta joj je Milošević govorio u Hagu, zašto smatra da je njen suprug ubijen i po čemu se tretman koji su imali prema Miloševiću razlikovao od drugih pritvorenika.

"Imao je apsolutno drugačiji tretman. U njegovoj ćeliji su mjesecima bila upaljena svijetla noću i neprekidno su radile kamere. Svijetla su povremeno isključivana, pa opet uključivana. Ali kamere nisu nikad prestale da rade. Bile su prisutne i u prostoriji u kojoj je primao posjete. Kad sam ja dolazila, uvek je našim susretima bio prisutan neko od službenika Tribunala. Samo sam ja imala pravo da dođem u posjetu na tri dana. Svi drugi su imali pravo na mnogo više dana. Poklone koje sam mu odnosila, na primjer, za rođendan, preuzimali su i njemu ih predavali posle nekoliko dana, ali pošto su za polovinu procenili da ne odgovaraju pravilima koja važe za zatvor", rekla je Marković.

Napomenula je kako se i ona tih pravila strogo držala ali kako ističe ne zbog poštovanja zatvorskih pravila, već iz želje da on dobije sve što je sa sobom ponijela.

"Novine, knjige i diskove sa muzikom koje sam mu donosila dobijao je tek pošto su novine i knjige pročitali, a diskove sa muzikom preslušali. Takav tretman nije imao niko osim njega", rekla je svojevremeno u intervjuu za Kurir.

Na pitanje da li i dalje ostajete pri tvrdnjama da je Milošević ubijen u Hagu, Mira Marković je tada rekla:

"Slobodan je u Hagu ubijen. U Hag je došao bolestan od srca. Nije liječen, osim što ga je povremeno pregledao ljekar opšte prakse, zaposlen u zatvoru, i davao mu kao terapiju lijek protiv gripa - paracetamol. Vremenom se osjećao sve gore. Dva puta je bio na pregledu u bolnici u Hagu na svoj zahtev. Na odgovor za zahtjeve da ode tamo dugo je čekao, a zatim je još duže čekao na izveštaj iz bolnice - dijagnozu i moguću terapiju. U međuvremenu je bio sve više bolestan, ali se i dalje pripremao za suđenje i svakodnevno odlazio na sud kao da je najzdraviji na svijetu."

Rekla je kako je Miloševiću na raspolaganju bilo tri i po miliona stranica na engleskom jeziku, za koje bi mu bilo potrebno više od dvadeset godina da ih pročita i na srpskom.

"O ljekovima koje je dobijao nije znao ništa. Donosio bi mu ih zatvorski čuvar i morao je da ih popije u njegovom prisustvu. Svaki put mu je od tih ljekova bilo sve gore. Kad je konačno 2006. došla ekipa međunarodnog konzilijuma da ga pregleda, ustanovili su da je njegovo zdravlje teško oštećeno i da je neophodno liječenje u bolnici. Vlada Ruske Federacije dala je saglasnost za njegovo liječenje u Moskvi. Ali je sud taj zahtjev odbio 24. februara 2006", rekla je Marković.

Na konstataciju da je tvrdnja da je Milošević ubijen u Sheveningenu ozbiljna optužba ona je govoreći o motivima Tribunala rekla da pošto je prva faza suđenja - tužba, u kojoj je ispitao 296 svedoka, uglavnom albanskih lažova i nekih srpskih ulizica, prošla trijumfalno, čak i po pisanju svih svjetskih medija bilo je jasno da će tek sledeća faza - odbrana, kad sagovornici budu drugačiji ljudi, biti definitivan debakl suda.

"Da do toga ne bi došlo, preduzete su mjere dodatnog iscrpljivanja. Za pripremu odbrane dobio je tri meseca. Tužbu je protiv njega pripremalo mnogo slobodnih i zdravih ljudi bar od 1999, a po nekim izvorima i od 1994, a on je svoju odbranu spremao sam, bolestan i u zatvoru. I spremio je. I odbrana je bila superiorna, kao što su svi znali da će biti. Do kraja odbrane i završetka suđenja ostalo je još samo trideset sati. Bilo je jasno da ne mogu da ga osude ni po kojoj osnovi, ali je bilo jasno i da ne mogu da ga oslobode. Zato su morali da ga ubiju. Izbjegavanjem liječenja, trovanjem ljekovima i beskrajnim iscrpljivanjem okončao se njegov život 11. marta 2006, u zoru. O ljekovima koje je dobijao u Hagu Slobodan nije znao ništa. Svaki put mu je od tih lekova bilo sve gore."

Vi mislite da on, na kraju, ne bi bio osuđen?

"On je uhapšen sa ciljem da bude osuđen. A ne da bude ubijen. Ali kad su vidjeli da ne mogu da ga osude, odlučili su da ga ubiju. Donošenje takve odluke bilo je znak slabosti, a ne snage. Da su imali snagu veću od njegove, oni bi ga pobijedili na sudu, a ne otrovali u zatvoru. Na fizičko likvidiranje političkog protivnika iz potaje odlučuje se slabija strana da bi izbegla javno priznanje da je u političkoj borbi inferiornija, da nije dorasla svom protivniku", rekla je Mira Marković.

Na direktno pitanje da li joj je nekada lično govorio o tome da ga truju ili da hoće da ga ubiju, ona je rekla:

"Da ga truju, rekao je meni. Napisao je to i u pismu kojim se obratio za pomoć Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije, koje je 10. marta, samo jedan dan prije smrti, advokat Zdenko Tomanović pročitao novinarima i predao u ambasadu Ruske Federacije u Hagu."