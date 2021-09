Ja sam tada imao 61, a Marija 24 godine. Pa i ako je istina, valjda njena majka treba da je odvraća od takvog "trzanja", a ne da joj posreduje, naveo je bivši šef Predsjedništva SFRJ u memoarskoj knjizi, koja se pojavila baš kad je umro

Izvor: Kurir

Marija Milošević, ćerka nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića, trzala je na mene, a njena majka Mira Marković, iako je to znala, nije ništa učinila da je odvrati, nego je čak željela i da posreduje u svemu!

Ovo je otkrio nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ i lider SPS Borisav Jović u svojoj memoarskoj knjizi "Na ivici provalije", koja se u knjižarama pojavila ovih dana - baš kada je ovaj političar preminuo od koronavirusa.

Čudan razgovor na plaži

Iako je imao ogromnu podršku građana, Slobodan Milošević je imao i mane, usled kojih je pravio greške koje su dovele do našeg političkog sukobljavanja i do mog uklanjanja iz politike, navodi Jović u knjizi. Dodaje da je Milošević bio specifična ličnost za saradnju: "S njim je trebalo umeti sarađivati ako se želi opstati u saradnji", te da je sebe video kao mitsku ličnost, sa tolikim večnim poverenjem građana da nikada ne može da izgubi na izborima.

Jović je u knjizi do detalja opisao jedno ljetovanje u Kuparima 1989, na kojem su bile četiri porodice - Jovićeva, Miloševićeva, Veljka Kadijevića i Bogdana Trifunovića. Tada je, kaže, i upoznao Miru Marković. Prepričao je i njihov razgovor s plaže.

- Zabilježiću prvi i jedini razgovor koji sam imao sa njom u čitavom svom životu. Nikada nisam ni sanjao da je taj razgovor možda opredijelio njen budući odnos prema meni, ali se ništa ne može isključiti. A proganjala me je dok me nije odstranila iz politike. Elem, u jednom trenutku ostali smo Mira i ja, sami, ležeći i sunčajući se na plaži, jedno pored drugog. Ostali su bili ili u vodi, ili malo udaljeni, tako da nisu mogli da učestvuju u našem razgovoru. U stvari, razgovora nije ni bilo, ležali smo i sunčali se ćuteći, kad je Mira započela čudan i nevjerovatan razgovor. Kaže da jedna ženska sa naše plaže trza na mene. Pogledam je, zamislim se, kako je to moguće i ko bi to mogao biti. Tu smo nas četvorica sa suprugama i sa djecom. Nikoga više nema. Sve te žene, supruge, vrlo su ozbiljne i blesavo bi bilo išta i pomisliti. Oćutao sam minut-dva, pa je zapitao koja je to "ženska". Marija, odgovorila je bez stida. Marija je njena ćerka. Ja sam tada imao 61, a Marija 24 godine. Pa i ako je istina, valjda njena majka treba da je odvraća od takvog "trzanja", a ne da joj posreduje - otkrio je Jović u knjizi.