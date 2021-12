Nakon desetočasovne drame i pretnji da će da se ubije, poznati jutjuber Danijel Đukić je u nedelju odveden iz svog stana na Odeljenje psihijatrije Kliničkog centra Vojvodine, gde se i dalje nalazi.

Izvor: YouTube//Printscreen/DNEVNJAK

Danielova bliska rođaka kaže da je za nekoliko meseci njegovu porodicu zadesilo nešto strašno, kao i da nije bila upućena u mnoge stvari, sve do nedelje.

"Sve je delovalo idilično do 7. decembra kada mu se ubio otac. Svi smo ostali u šoku. Dugo je radio kao direktor u jednoj banci i kada je došlo do restrukturiranja počela su otpuštanja. Njegova jedna koleginica našla se na listi tehnoloških viškova i on nije dozvolio da dobije otkaz već se prijavio da on ode na biro jer mu je ostalo manje godina do penzije. To govori o njemu kakav je bio. I nakon toga se ubio", priča rođaka i dodaje da ju je Daniel već mesecima ignorisao, da se često nije javljao telefon, a kada se javljao, da je bio neprijatan, svadljiv i da je odbijao je svaku pomoć koju su mu roditelji pokušavali pružiti.

"Bili smo ubeđeni da su srećna i skladna porodica. Kupili su mu stan kada je otišao da studira. Sad čujemo da da navodno nije fakultet ni završio, da je imao problem sa drogom i dugovima... Koliko znam, nije nikada bio zavisnik, ali kao što ste mogli da vidite i sami na njegovim kanalima na društvenim mrežama, alkohol mu očigledno nije bio stran. Mislimo da njegov otac nije mogao da se pomiri sa njegovim ponašanjem i mišlju da je napravio propust u vaspitanju sina", priča rođaka.

Ona kaže da se Danielova majka jedva oporavila od šoka, te da se odlučila okrenuti sinu jedincu koji joj je jedini ostao, ali on nije hteo da sarađuje.

"Bio joj je čudan u poslednje vreme i onda joj je, kako sam čula, preko telefona rekao da će se ubiti. Nije delovalo da to zaista i misli ali, znate i sami, majka kao majka. Odmah je posumnjala na najgore i ispostavilo se da je to tačno. Rekla je da se plaši da ne bude ona ta koja će ga odneti u smrt, te je skupila hrabrosti i sa sestrom otišla u Novi Sad. Tamo je zatekla situaciju koja ju je šokiala i pozvala je policiju", ističe rođaka.

Kako kaže, ne zna da li je u pitanju neka depresija ili šta drugo i da će lekari da utvrde ali je sigurno da mu je potrebna stručna pomoć i da se svi nadau da će se konačno izvući i pomiriti sa majkom koja je potpuno skrhana i ne zna šta će sa sobom.

Kako navode mediji, poznatom jutjuberu ovo navodno nije prvi put da napravi opsadno stanje oko sebe. Pre nekoliko godina desio se sličan incident, a komšije svedoče da je znao izaći na terasu i biti glasan, dovikujući svašta.