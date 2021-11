Milutin Mrkonjić je do hosptalizacije živeo sa Anom Bekutom u stanu na Vračaru.

Izvor: Instagram/anabekuta1

Milutin Mrkonjić preminuo je u 79. godini u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gde su se lekari danima borili za njegov život.Do svog poslednjeg dana bio je u velikoj ljubavi sa pevačicom Anom Bekutom, sa kojom je živeo u velikom stanu u srcu Vračara.

U njihovom stanu preovladavaju zeleni tonovi kada je reč o nameštaju, a koliko je pevačica pedantna govori činjenica da sve drži na svom mestu, a da je u kuhinji sve sređeno cakum-pakum. Zanimljivo je da u jednom delu stana ima svoj kutak gde se nalazi veliki broj nagrada, ali i šminkernica gde se muzička umetnica sprema kada odlazi na neke događaje.

Milutin je u jednom delu stana imao fotelju u kojoj je samo on sedeo, pored se nalazi stočić gde je odloženo nekoliko daljinskih upravljača, a ispred njega TV.

Čitav prostor odiše šarmom, a svuda se mogu videti zajedničke fotografije, a tu se negde nalaze i ordeni koje je Mrka za života dobio. Prostrana terasa sa nestvarnim pogledom je prava oaza u kojoj se pevačica odmara i puni baterije.

Pogledajte:

Vidi opis OVDE JE MRKONJIĆ ŽIVEO SA ANOM: Luksuzni penthaus u srcu Vračara, imao je i SVOJU FOTELJU, a ovako su pričale KOMŠIJE! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Prva screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Grand News Tv Grand Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Prva screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Prva screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Prva screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Grand News Tv Grand Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Prva screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Prva screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Grand News Tv Grand Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Prva screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Grand News Tv Grand Br. slika: 11 11 / 11

Kada je reč o njihovom komšiluku, o Ani Bekuti i Milutinu Mrkonjiću imali su oduvek samo reči hvale, ali i isticali da je pevačica jako vodila računa o svom partneru, te da je umela i da mu podvikne kada je ne bi slušao.

Ovako su pre nekoliko meseci govorili o njima za medije:

"Ana i Mrka su sjajne komšije, oni su toliko prijatni, nikada nisu prošli da se sa osmehom ne jave, on se često i šali, dobaci poneku doskočicu. Međutim, njega poslednjih meseci baš slabo viđam, znam da je imao neki zdravstveni problem, od tada retko izlazi, a ne da mu ni Ana, inače bi on i te kako šetao i švrćkao se. Često, ma skoro svaki dan, čujem kad Ana viče na njega, kao da ima malo dete, nekad ume da bude baš grlata. Skoro je vikala na njega, jer je ona valjda imala snimanje na Zvezdama Granda i ceo dan bila tamo. On je to iskoristio da malo izađe iz stana, otišao je u neki restoran. Kad se vratila kući, zgrada je treštala od njene vike. Boji se žena da ne zakači koronu negde, slab mu je imunitet, i ne može da mu dokaže da mora da se čuva. Slatka je, ona se nakon toga u liftu izvinjavala ako je bila bučna", rekla je nedavno Anina komšinica i dodala:

"Ana je kao komšinica prirodna i normalna žena, ne glumi zvezdu i stvarno je svi vole i nju i Mrku, oni su kao par super, samo eto, Ana sada pokušava da izađe na kraj sa Milutinom, jer se baš boji za njegovo zdravlje, a on je kao i mnogi muškarci, nedokazan”, završava komšinica za "Star".