MIlutin Mrkonjić preminuo je danas u Beogradu, a o njemu je do poslednjeg trenutka brinula pevačica Ana Bekuta.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ATA images/Antonio Ahel

Srpski političar, počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić (79) preminuo je danas u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gde su se lekari danima borili za njegov život.

Mrkonjić će pored političkog angažmana ostati upamćen i po vezi sa pevačicom Anom Bekutom koju je voleo do svog poslednjeg dana.

U vezi su proveli punih devet godina, a mnogi su ih smatrali najskaldnijim, ali i najlepšim parom na javnoj sceni.

O svojoj ljubavi sa rado govorili za medije, u emisijama neretko gostovali zagrljeni uz poneki poljubac, a pevačica je jednom prilikom otkrila i kako je sve počelo.

"Najbolje stvari dešavaju se kada im se najmanje nadamo. Ja sam se jednostavno prepustila i rekla: 'Neka Bog pošalje ono što misli da mi treba'. Nemojmo gubiti nadu bez obzira na krahove i brodolome. Pravi čovek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u dvadesetim i tridesetim znamo šta je ljubav... Tek kasnije to shvatamo, kada se s mudrošću i iskustvom neke vrednosti postave na svoje mesto", rekla je Ana pre nekoliko meseci.

"Svih ovih devet godina prošlo je u miru, harmoniji, dogovoru i poverenju. Bez svega toga, nema opstanka jedne veze. S tim da smo se mi, moram da dodam, upoznali u zrelim godinama naših života kao uspešni i ostvareni ljudi u svojim profesijama i mislim da je to umnogome doprinelo skladu naše veze", dodala je.

Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Na pitanje o romantičnim gestovima MIlutina Mrkonjića, imala je spremnu priču:

"Pre dve godine, u septembru, organizovao mi je u najstrožoj tajnosti proslavu 60. rođendana. Poznato je da ja ne volim da slavim svoje rođendane i smatram da je to za mlađe ljude, ali te okrugle, jubilarne, počela sam da obeležavam od 30. rođendana pa naovamo. Iznenadio me, pozvao je sve moje prijatelje, vodio je računa o svakom detalju, ništa nije prepustio slučaju. Sve je perfektno organizovao i samo mi je rekao: 'Hajde, obuci se lepo, idemo na jednu intimnu večeru, samo ti i ja'. Bilo je prelepo, veselili smo se do kasno u noć. Sada kada pričam o tome, prosto mi je neverovatno da se nekada slavilo do kasno u noć, s obzirom na ovu pandemiju, koja još uvek traje. Mada, i to će proći", ispričala je.

Pogledajte njihove zajedničke fotografije: