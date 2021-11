Ana Bekuta se oglasila nakon smrti Milutina Mrkonjića.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Srpski političar, počasni predsjednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić (79) preminuo je danas u Beogradu u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gdje su se ljekari danima borili za njegov život.

Mrkonjić je do poslednjeg dana volio pjevačicu Anu Bekutu sa kojom je proveo punih devet godina u ljubavi, a ona se sada oglasila za medije i od bola jedva smogla snage da govori.

"Otišao je moj Milutin. Molim vas sve da me shvatite u ovom bolu da neću da se oglašavam", poručila je Bekuta.

Podsjetimo, Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić rado su za medije govorili o svojoj ljubavi.

"Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u dvadesetim i tridesetim znamo šta je ljubav... Tek kasnije to shvatamo, kada se s mudrošću i iskustvom neke vrijednosti postave na svoje mjesto. Svih ovih devet godina prošlo je u miru, harmoniji, dogovoru i povjerenju. Bez svega toga, nema opstanka jedne veze. S tim da smo se mi, moram da dodam, upoznali u zrelim godinama naših života kao uspešni i ostvareni ljudi u svojim profesijama i mislim da je to umnogome doprinijelo skladu naše veze", rekla je Ana jednom prilkom.