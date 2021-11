Broj zaraženih korona virusom u Crnoj Gori u posljednje dvije sedmice je u porastu oko 34 odsto u odnosu na 14 dana ranije, rekao je direktor IJZCG Igor Galić.

“U periodu od kada je detektovan delta soj u Crnoj Gori, od ukupnog broja potvrđenih slučajeva, najveći procenat oboljelih je registrovan u dobnoj grupi od 30 do 39 godina, zatim u dobnoj grupi od 40 – 49 godina i dobnoj grupi od 20 do 29 godina. Oni čine 50 odsto od ukupnog broja oboljelih za ovaj period”, katao je on.