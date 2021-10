Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je da se nada da će doći do potpisivanja Temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve (SPC) i Vlade Crne Gore i da je taj dokument vrlo blizu konačnog usaglašavanja.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

“Koliko znam, to je vrlo blizu usaglašavanja, a naravno trebaće da se dogovori i datum i mjesto potpisivanja. To je sada na Vladi Crne Gore i na Svetom arhijerejskom sinodu SPC”, kazao je Joanikije u izjavi za TV Adria.

Podsjetio je da SPC je jedina crkva koja nema potpisan ugovor sa državom, te da ovo pitanje obavavezuje kako bi sve crkve bile dovedene u ravnopravan položaj.

“Uopšte nijesam nestrpljiv, neka se on usaglašava ako ima još nekih problematičnih stvari. Mi smo učinili sve što smo mogli. Može biti da će se pojaviti potreba da se sastanemo još koji put i sa članovima Svetog arhijerejskog sinoda kad bude konačna riječ oko tog sporazuma”, poručio je Joanikije.

On je istakao da bi to bio “dug Vlade Crne Gore i SPC da se to pitanje razriješi, odnosno da se reguliše na najbolji mogući način”.