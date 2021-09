Zaposleni u šoping molu Delta City, koji sada da bi došli na posao moraju imati neku od kovid potvrda, nijesu pravili problem zbog novih epidemijskih mjera, ali, prema riječima PR menadžera tržnog centra Dragana Perišića, isplata njihovih zarada je pod znakom pitanja.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Naime, kako je za Dnevne novine kazao, nakon uvođenja mjera, promet u maloprodajnim objektima šoping mola je opao čak 80 odsto.

“Imamo hiljade zaposlenih i pitanje je kako će njihove zarade biti isplaćene jer ovo je treće zatvaranje. Sada da odete u Deltu, nećete naći dvadesetak ljudi. Ne znate šta je gore, kada nas zatvore i li kada uvedu ovakve mjere”, naglašava Perišić.

“DISKRIMINATORSKI ODNOS”

S druge strane, on ističe da su drugi slični maloprodajni kompleksi iz nekog razloga registrovani kao poslovni centri i za njih mjere ne važe.

“Ovo je do te mjere diskriminatorski da ne može više biti. Da samo u jedan objekat uvedete mjere, a da svi ostali rade, ne znam kako drugačije to nazvati. Da paradoks bude veći, kod nas se nalazi štand za vakcinaciju na kome se od maja ove godine vakcinisalo 10.000 ljudi. Umjesto da smo partneri sa zdravstvenim vlastima, oni nam uvode mjere kojima nam potpuno uništavaju biznis”, istakao je Perišić.

On napominje da su se tim povodom više puta obraćali nadležnima, ali da nijesu naišli na razumijevanje.

“Sve što je do nas smo uradili. Imali smo istupe, razgovor sa Institutom za javno zdravlje. Unija poslodavaca je poslala dopis nadležnim institucijama, međutim, apsulutno nijesmo naišli na razumijevanje, a kako sada stvari stoje, mislim da ga neće ni biti”, dodaje Perišić.

VAKCINA ILI TEST DVA PUTA NEDJELJNO

Kada je riječ o organizaciji rada u šoping molu u novim uslovima, Perišić ističe da su firme u pogledu poštovanja mjera odgovorno postupile.

“Ne znam koliko je među zaposlenima vakcinisanih, taj podatak imaju poslodavci, a njih je 80. To su sve odgovorne firme i kada bi svi poštovali pravila kao mi, izašli bismo za dva mjeseca iz pandemije. Što se tiče zaposlenih, stvarno nijesam čuo daje bilo problema, a mi bismo to odmah znali jer svakodnevno komuniciramo među sobom. Ono što znam je da jedna kompanija koja ima 500 zaposlenih i koja ima više prodajnih objekata u Crnoj Gori, lako može da ljude koji su vakcinisani rasporedi u tržnom centru Delta City. Oni koji nijesu u stanju da to organizuju i koji ne žele da se vakcinišu, na šta imaju pravo, rade testove dva puta nedjeljno”, objasnio j e Perišić.

Podsjećamo, stupanjem na snagu novih mjera, u tržne centre u Crnoj Gori može se ući samo uz kovid potvrdu, odnosno ukoliko osoba ispunjava jedan od uslova: da je prošlo 14 dana od druge doze vakcine koja se daje u dvije doze, odnosno 14 dana od imunizacije vakcinom koja se daje u jednoj dozi, negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14, a ne stariji od 180 dana, i da osoba posjeduje negativan brzi test koji nije stariji od 48 sati.

Sukob sa antivakserima

I dok nove mjere za sada nijesu izazvale otpor zaposlenih, probleme prave antivakseri, koji su u srijedu nasilno pokušali da uđu u ovaj šoping mol.

“Grupa nezadovoljnih građana pokušala je nasilno da uđe u objekat tvrdeći da mi nemamo pravo da im tražimo potvrde. Postoji ta grupa građana antivaksera koji protestuju u gradu na različitim lokacijama, pa su odabrali i Delta City za te svrhe. Njima se niko ne bavi i onda su oni rekli da će ako dođu u Deltu postati vidljiviji. Mi smo ih u jednom trenutku pustili da uđu, javili policiji i tu se naša nadležnost završila”, kazao je Perišić.