Ljetovanje u Dobroti postalo je stvar prestiža

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Turistička sezona u Crnoj Gori ove godine prevazišla je sva očekivanja. Veliki broj gostiju iz inostranstva i regiona boravi u našoj zemlji, a mnogi su to vidjeli kao priliku da dodatno zarade.

Biljana K. (31) iz Beograda otišla je u Dobrotu na odmor.

"Počeli su da naplaćuju tuširanje na plaži 80 centi, vidjeli smo to na nekoliko mjesta u Crnoj Gori, ležaljke koštaju na nekim plažama od 50-80 eura", kaže Beograđanka koja je po dolasku u Dobrotu doživela šok na jednoj plaži, prenosi Blic.

Biljani su rekli da su sve ležaljke u Dobroti rezervisane do 15. avgusta! Ovo je samo jedan u moru primjera koji su ljudima pokvarili odmor, a najveći utisak uvijek ostave cijene.

Za desetodnevno ljetovanje u ekskluzivnim hotelima sa pet zvjezdica na Crnogorskom primorju za dvije osobe treba izdvojiti u prosjeku do 3.000 do 6.000 eura. S druge strane, privatni smještaj za jednu osobu u Budvi košta od 12 do 20 eura, naravno cijena varira od blizine plaže i uslova u samom apartmanu. Za noćenje u privatnom smještaju u Sutomoru platićete od 8 do 12 eura, u Dobrim vodama od 10 do 15 eura, a u Bečićima od 15 do 20 eura i više.



POGLEDAJTE KOJE SVE PLAŽE SMO MI OBIŠLI!