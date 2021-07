FOTKA SA JADRANA HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Nekad je ovo bilo normalno i niko se nije smejao nikom, danas je drugačije! 

Fotografija sa jedne hrvatske plaže postala hit u regionu!

Izvor: Facebook/Screenshot/Dnevna doza prosječnog Dalmatinca

Ukoliko ste rođeni prije dvijehiljaditih, sve su šanse da ste i vi bili svjedok "kampovanja" na plaži. Naši roditelji nekad su na ljetovanje nosili dosta hrane, pića i niko ih zbog toga nije nazivao paradajz turistima.

Vremena su se promijenila i danas se onima koji tako ljetuju ostali često podsmijavaju, pa je zato utoliko više iznenadila količina pozitivnih komentara koji na fotografiju iz Hrvatske. Objavljena je na Facebook stranici "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca", a na njoj se vidi porodica na plaži okružena hranom.

U opisu piše "pun pansion", a do sada je fotka sakupila stotine komentara – neočekivano pozitivnih.

"Kad splasne vrućina, ide i jagnje na ražanj", "je l’ to svadba neka?", "Poljaci, garant! Samo oni dolaze ovako čoporativno, najmanje osam ljudi u grupi, i nose sve sa sobom, od jaja do vode!", pisali su neki u pokušaju podsmijeha, a onda je uslijedila gomila pozitivnih riječi.

"Neka ih! Ko zna koliko su dugo štedjeli i čega su se odricali da bi priuštili dolazak na more. Samo neka pri odlasku pokupe za sobom smeće i sve ok", napisala je jedna žena.

Neki su podsjetili da je "osamdesetih ovakav odlazak na more bio normalan, a danas, nije. Neka ljudi meze kada su restorani preskupi, ovdje bar znaju šta jedu".

"Ovako smo ljetovali '80-ih i bilo je super, niko se nikome nije rugao", "Ovako smo mi prije dok sam bila dijete uvijek išli na more, punjene paprike, krastavci, pašteta. Lijepa vremena".

Dosta ljudi je u komentarima pisalo da tako i treba da se ljetuje, kada su u restoranima previsoke cijene, a neki su podsjetili i da su ovakve stvari normalne širom svijeta, osim u našem regionu.

"U Engleskoj bi se to zvalo piknik i bilo bi in... A kod nas je in, na plaži u fast fudu, unaprijed naplatiti 45kn polupečene ćevape u smrznutoj lepinji i kremirani hambi za 37kn (jer se pica kao dugo čeka)...",

"Ne kontam u čemu je problem, ovo se u svijetu zove kamping", poručio je jedan čovjek.

Da li i vi ovako ljetujete?