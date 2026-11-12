Iako Odbor za finansije i budžet nije podržao predlog odluke o povećanju plata vatrogascima-spasiocima, sindikat ne odustaje od zahtjeva za unapređenje položaja zaposlenih u ovoj službi.

Izvor: MEDIA BIRO

Posao vatrogasaca-spasilaca odavno je prevazišao tradicionalno gašenje požara. Njihove svakodnevne obaveze podrazumijevaju i izvlačenje povrijeđenih iz uništenih vozila, spasavanje osoba iz zatrpanih objekata, ronilačke akcije i intervencije na rijekama i drugim vodenim površinama. Zbog velikog rizika i odgovornosti koje njihova profesija nosi, traže bolji radni i materijalni status. Ukoliko nadležni ne pronađu odgovarajuće rješenje, 16. novembra organizovaće protestnu šetnju do zgrade Vlade u Podgorici, najavio je predsjednik Sindikata Službe zaštite i spasavanja Nikšić Darko Žižić.

Iako Odbor za finansije i budžet nije podržao predlog odluke o povećanju plata vatrogascima-spasiocima, sindikat ne odustaje od zahtjeva za unapređenje položaja zaposlenih u ovoj službi.

Žižić je u razgovoru za „Dan“ ocijenio da je jedan od ključnih problema to što javnost i nadležni ne poznaju dovoljno sve poslove koje vatrogasci obavljaju, zbog čega se ni stepen njihove odgovornosti i izloženosti opasnosti ne vrednuje adekvatno.

– Nekada su vatrogasci gasili požare na otvorenom i u zatvorenom prostoru, ali se, kako je napredovao svijet, mijenjala i naša profesija. Danas gasimo požare, intervenišemo na rijekama, ronimo u potrazi za ljudima, učestvujemo u izvlačenju povrijeđenih iz saobraćajnih udesa i obavljamo brojne druge poslove. Naš posao postao je mnogo zahtjevniji – kaže Žižić.

On objašnjava da borba za veće zarade nije isključivo pitanje novca, već i nastojanje da se značaj i specifičnost ove profesije konačno priznaju. Smatra da ljudi koji svakodnevno rizikuju život kako bi pomogli drugima ne mogu biti plaćeni kao zaposleni koji obavljaju poslove bez takvog stepena opasnosti.

– Ne tražimo veće plate samo da bismo se prehranili, već tražimo poštovanje profesije. Kada nekome povjerite posao koji nosi veliki rizik, ne možete ga plaćati kao da obavlja uobičajene radne zadatke. Ne možemo biti tretirani kao opštinski službenici, jer je to suprotno prirodi posla koji obavljamo. Tražimo da se pronađe model po kojem ćemo biti svrstani u poseban platni razred, uz koeficijent i dodatak od 30 odsto za otežane uslove rada – ističe Žižić.

Prema njegovim riječima, razvoj tehnologije i pojava novih tipova vozila dodatno su usložili intervencije, dok vatrogasne jedinice nemaju uvijek opremu koja odgovara savremenim izazovima.

Žižić naglašava da pripadnici službi zaštite i spasavanja nijesu odbijali pozive građana, niti su izbjegavali svoje profesionalne obaveze, čak ni kada su uslovi za rad bili otežani. Pored intervencija u Crnoj Gori, učestvuju i u međunarodnim misijama, za koje takođe nije uvijek obezbijeđena neophodna oprema.

– Nikada nijesmo odbili poziv građana. Uvijek smo izlazili u susret i tako će biti i ubuduće. Nastavićemo da izvršavamo sve svoje obaveze, da dajemo maksimum u svim gradovima Crne Gore i odlazimo na međunarodne misije. Ne tražimo ništa više od onoga što zaslužujemo – poručuje Žižić.

Posebno ističe da se o najtežim intervencijama vatrogasaca-spasilaca rijetko govori, iako one često podrazumijevaju izuzetno zahtjevne i traumatične situacije. Među takvim zadacima su izvlačenje osoba iz ruševina i zatrpanih prostora, kao i spasavanje povrijeđenih iz teško oštećenih automobila nakon saobraćajnih nesreća, prenosi „Dan“.

Kako navodi, pripadnici službe uglavnom ne objavljuju fotografije i snimke sa takvih intervencija, vodeći računa o porodicama stradalih i povrijeđenih.

– Već deset godina govorim da vatrogasne službe treba da imaju jutarnji bilten, kako bi javnost imala uvid u obim našeg posla. Najviše se bavim tehničkim intervencijama, odnosno izvlačenjem ljudi iz zatrpanih prostora i smrskanih vozila. O tome se malo govori jer mi ne želimo da objavljujemo snimke i fotografije koje bi mogle povrijediti porodice – ističe on.