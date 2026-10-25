Pavlović ističe da je svrha osporene odredbe unapređenje životnog ambijenta, očuvanje javnih površina i zaštita bezbjednosti građana.

Izvor: MONDO

Sekretarijat za komunalne poslove predložio je Ustavnom sudu da odbaci inicijativu profesora prava Jovana Kojičića, koji je osporio ustavnost i zakonitost člana 16 Odluke o komunalnom redu, smatrajući da postavljanje stubića na kolovozu predstavlja prepreku, a ne ukras, prenosi Dan.

Ovom odredbom predviđena je mogućnost privremenog zauzimanja dijela javnih površina postavljanjem žardinjera, zaštitno-ukrasnih stubića, ograda, klupa, tendi, suncobrana i rampi.

Izjašnjenje Sekretarijata, koje potpisuje sekretar Srđan Pavlović, upućeno je Odboru za statut i propise, koji bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu.

– Odredbom člana 16 stav 1 i 2 Odluke o komunalnom redu propisano je „dio javnih površina može se privremeno zauzeti postavljanjem žardinjera, zaštitno-ukrasnih stubića, zaštitnih ograda, klupa, tendi, suncobrana, rampi i slično, na osnovu odobrenja nadležnog organa lokalne uprave Glavnog grada i u skladu sa uslovima utvrđenim Programom postavljanja privremenih objekata i sastavni su dio odobrenja. Odobrenje za postavljanje duž ulica, javnih parkirališta i garaža, autobuskih i taksi stajališta, izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja, a na ostalim javnim površinama organ nadležan za komunalne poslove. Propisane norme člana 16 Odluke o komunalnom redu ne kose se sa ustavnom normom iz člana 24 Ustava Crne Gore – navedeno je u izjašnjenju Srđana Pavlovića.

Pavlović ističe da je svrha osporene odredbe unapređenje životnog ambijenta, očuvanje javnih površina i zaštita bezbjednosti građana.

– Naznačenom normom data je mogućnost uređenja naselja postavljanjem urbanog mobilijara. Takođe, osporenim članom se nije izašlo iz okvira nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a kojoj je data ovlašćenje da svojim propisima, između ostalog, propiše uslove za uređenje naselja. Mišljenja smo da u konkretnom slučaju, predmet eventualnog osporavanja može biti samo upravni akt resornog organa uprave, kao pojedinačni pravni akt, a ne odredba člana 16 stav 1 i 2 Odluke o komunalnom redu, odnosno da li je u konkretnom slučaju došlo do pogrešne primjene materijalnog propisa ili je u suprotnosti sa zakonom i podzakonskim aktima – smatra Pavlović.