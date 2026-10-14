Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predložio je Skupštini Crne Gore da za tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika izabere Mersudina Dautovića, Darka Hajdukovića i Klaudiju Pejović.

Izvor: print csreen/Youtube

Kako je navedeno u predlogu objavljenom na sajtu Skupštine Crne Gore, na javni poziv za izbor članova Sudskog savjeta prijavila su se četiri kandidata – Dautović, Hajduković, Pejović i Tatjana Ljuić, prenose Vijesti.

Komisija za provjeru i pregled dokumentacije razmatrala je prijave kandidata i utvrdila da je troje njih dokumentaciju dostavilo u propisanom roku, kao i da ispunjavaju tražene formalne uslove.

U dokumentu se navodi da Zakon o Sudskom savjetu i sudijama, u članu 16 stav 2, propisuje da za člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika ne može biti izabrana osoba koja je u posljednjih osam godina obavljala sudijsku ili tužilačku funkciju, između ostalog, navode Vijesti.

Prema obrazloženju iz predloga, Tatjana Ljuić nije ispunjavala ovaj zakonski uslov, zbog čega nije obuhvaćena predlogom za izbor.

Komisiju za provjeru i pregled dokumentacije činili su predsjednik Odbora Jasmin Ćorović, zamjenik predsjednika Zoran Mikić, kao i članovi Vasilije Čarapić i Vuko Todorović, uz učešće Stručne službe Odbora.

Konačnu odluku o izboru tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika donijeće Skupština Crne Gore.