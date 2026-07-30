Direktor kotorskog Vodovoda, Đuro Marković, kazao je da je stanje na izvorištu Orahovac prethodnih dana bilo povoljnije, najvjerovatnije zahvaljujući padavinama u kontinentalnom dijelu, ali da se situacija i dalje pažljivo prati.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti isključivo kao tehnička, saopšteno je iz DOO Vodovod i kanalizacija (ViK) Kotor, piše Dan.

Direktor kotorskog Vodovoda, Đuro Marković, kazao je da je stanje na izvorištu Orahovac prethodnih dana bilo povoljnije, najvjerovatnije zahvaljujući padavinama u kontinentalnom dijelu, ali da se situacija i dalje pažljivo prati.

„Voda je puno manjeg saliniteta nego što je bila, ali nije još za piće, to treba naglasiti“, kazao je Marković za portal Radio Kotor.

Iz ViK-a poručuju da će građani i ubuduće biti blagovremeno obavještavani o svim promjenama u vezi sa kvalitetom vode.

Marković je podsjetio da su cisterne sa pitkom vodom raspoređene prema ranije objavljenom planu, dok je dežurni broj za dostavu vode i dalje dostupan građanima, prenosi Dan.

„Pitka voda se doprema svakog dana bolnici Risan, JPU Radost Kotor, Specijalna bolnica za psihijatriju ima rezervoare. Voda se dostavlja na kućne adrese starijim, nepokretnim i bolesnim sugrađanima“, podsjetio je Marković, zahvalivši potrošačima na strpljenju.

On je naveo i da je zbog turističke sezone i povećanog broja gostiju potrošnja vode porasla za 15 odsto.

„Naš cjevovod je u funkciji, dakle distribuiramo i raspoređujemo količine vode kojima raspolažemo. Problem je bio i još postoji – nedostatak vode iz regionalnog vodovoda i iz našeg izvorišta, na što ne možemo da utičemo. Da postoji promil šanse da se dođe do većih količina vode, to bi bilo ostvareno. Borimo se i distribuiramo količine kojima raspolažemo i nadam se da ćemo vrlo brzo izaći iz ove situacije“, poručio je Marković.

Govoreći o području Kostanjice, objasnio je da je prije dva dana došlo do velikog kvara na glavnoj distributivnoj cijevi FI 300 u nepristupačnom dijelu Stoliva, prenosi Dan.

„Naša ekipa je dva dana bila na terenu, uspjeli su da zakrpe tu cijev. Jutros je došlo do kratkotrajnog prekida u vodosnabdijevanju zbog toga što imamo problem sa spojnicama koje su stavljene, odnosno s gumom na jednoj. Ekipa je pošla na teren, jer smo uočili da postoji propuštanje. To bi trebalo biti brzo završeno i omogućeno redovno vodosnabdijevanje“, kazao je ranije juče Marković.