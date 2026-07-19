Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić tvrdi da je riječ o prirodnoj pojavi koja se u Kotoru ponavlja godinama i da lokalna uprava čini sve što je u njenoj moći kako bi ublažila posljedice

Izvor: Demokrate

Kotor se već sedmicama suočava sa problemima u vodosnabdijevanju nakon što je povećan salinitet na izvorištima Tabačina i Orahovac doveo do toga da stanovnici Dobrote, Ljute, Orahovca, Perasta i Risna na česmama imaju zaslanjenu vodu. Zbog toga su građani 15. jula organizovali proteste u Kotoru i Risnu, dok su DPS i Evropski savez zatražili da se na hitnoj sjednici Skupštine opštine, zakazanoj za 21. jul, predstave konkretna rješenja za višesedmične probleme sa snabdijevanjem pitkom vodom, prenosi Pobjeda.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić tvrdi da je riječ o prirodnoj pojavi koja se u Kotoru ponavlja godinama i da lokalna uprava čini sve što je u njenoj moći kako bi ublažila posljedice.

„Ukoliko neko misli da ima rješenje za ovu situaciju, pozivam ga da odmah dođe u kabinet kod mene ili u Vodovod, da nas nauči kako i da nam kaže šta je to što možemo uraditi. Da, ipak, postoji nešto što bi moglo da pomogne da vodoizvorišta prorade a da mi to ne želimo da uradimo, vjerujte da bih protiv sebe protestovao“, kazao je Jokić.

On ističe da potpuno razumije nezadovoljstvo građana jer se i njegova porodica suočava sa istim problemom.

„I sam sam zbog svega ovoga veoma nezadovoljan. Međutim, određene političke grupacije to nezadovoljstvo pokušavaju da instrumentalizuju“, rekao je predsjednik Opštine.

Podsjeća da zaslanjenje izvorišta nije prvi put pogodilo Kotor, navodeći da je identična situacija bila i 2020. godine.

„Zbog prirodnog fenomena dva kotorska izvorišta Tabačina i Orahovac zaslane, što se nakon pauze od nekoliko godina desilo ove godine. I to nije ništa novo za Kotor, dešava se svakih nekoliko godina. Posljednji put ovakva situacija je bila 2020. godine, u koroni, kada smo imali mnogo manju potrošnju vode. Tada su uvedene restrikcije i ta situacija trajala je više od mjesec. Tada nijesam bio predsjednik opštine, već gospodin Željko Aprcović iz DPS-a. I potpuno je nebitno ko je predsjednik opštine ili direktor Vodovoda, ovo je prirodni fenomen na koji niko ne može da utiče“, kaže Jokić.

Prema njegovim riječima, Regionalni vodovod trenutno isporučuje maksimalne količine koje omogućavaju postojeći kapaciteti sistema, piše Pobjeda.

„To je 175 sekundnih litara koje mi danas preuzimamo i to je maksimum koji u ovom trenutku Regionalni vodovod može da isporuči shodno kapacitetima koje imaju“, naveo je Jokić.

Dodaje da se građanima pogođenih naselja trenutno obezbjeđuje tehnička voda, dok se pitka voda distribuira cisternama, a starijim, bolesnim i nepokretnim osobama dostavlja na kućnu adresu.

„I to je to što mi trenutno možemo da uradimo. Jednostavno, ne postoji ništa drugo što se može uraditi a da se promptno riješi ovaj problem“, istakao je.

Govoreći o mogućnosti uvođenja restrikcija, predsjednik Opštine kaže da će ta opcija biti razmotrena ukoliko stručne analize pokažu da bi dala bolje rezultate.

„Nijesam siguran da je to dobro, mislim da je u ovom trenutku tehnička voda prihvatljivija. Na to ukazuju trenutni podaci. Naravno, ukoliko analize pokažu da ćemo uvođenjem restrikcija ublažiti posljedice i uspjeti da relativno stabilno snabdijevamo cjelokupnu teritoriju opštine, nećemo bježati ni od takvog rješenja“, kazao je Jokić.

Osvrćući se na prijedloge da se Kotor u potpunosti prebaci na snabdijevanje iz Regionalnog vodovoda, Jokić tvrdi da postojeća infrastruktura to ne dozvoljava.

„Naš vodovodni sistem tehnički nije osposobljen za takvo nešto i pojedina područja Kotora bi imala ozbiljne probleme u snabdijevanju vodom. Znači, ne bi svi mogli dobiti vodu“, rekao je.

Komentarišući proteste, ocijenio je da su oni politički motivisani.

„Protest koji je bio na ulazu u Kotor je bio protest Opštinskog odbora DPS, jer svi koji su bili na tom protestu su članovi Opštinskog odbora DPS. Besmisleno je koristiti ovu situaciju za politiku, ali legitimno je. Ovo nije prvi put da imamo zaslanjenje vodoizvorišta, ali je prvi put da se zbog toga protestuje. To je jednako kao protestovati zbog toga što je napolju vrućina. Ponavljam, da postoji način da izvorišta prorade, mi bismo to uradili, ali ne postoji“, kaže Jokić.

On navodi i da je odziv građana na punktovima sa cisternama bio manji nego što se očekivalo.

„Prvog dana distribucije vode, u Dobroti, na Plagentima je natočeno svega 50 litara vode iz cistijerne koja je zapremine sedam kubika. Na Tabačini je natočeno svega 30 litara, znači neočekivano malo. Nešto više je potrošeno u Risnu i u Orahovcu. No, bez obzira na to, nastavićemo distribuciju vode na ovaj način“, kazao je.

Jokić je odbacio tvrdnje da su radovi ili miniranja izazvali zaslanjenje izvorišta.

„U Orahovcu nijesu bila miniranja, kao ni radovi koji bi mogli poremetiti vodoizvorište, te da tamo nema, niti će biti gradnje hotela, jer je UNESCO stavio zabranu“, rekao je.

Objašnjava da Muo, Prčanj i Stoliv imaju uredno vodosnabdijevanje jer se mogu snabdijevati iz Regionalnog vodovoda, piše Pobjeda.

„Kada bude u funkciji nova cijev Regionalnog vodovoda, moći ćemo da povučemo veće količine vode, ali i ti kapaciteteti neće u potpunosti riješiti ovako ekstremnu situaciju u kojoj se oba izvorišta miješaju sa morskom vodom“, istakao je.

Naglašava da najveći dio teritorije opštine i dalje ima uredno snabdijevanje pitkom vodom.

„Nažalost, stanovnici dijela opštine od Dobrote do Risna doista žive trenutno u neregularnim uslovima i ono što možemo da uradimo kako bismo im olakšali ovu situaciju mi i činimo. I, naravno, potpuno razumijem da se svakom našem sugrađaninu koji nema na slavinama pitku vodu to čini nedovoljnim“, zaključio je Jokić.

Iz kotorskog Vodovoda ranije su saopštili da voda iz lokalnih izvorišta trenutno nije za piće, dok je ispravna na područjima koja se snabdijevaju iz sistema Regionalnog vodovoda – Škaljarima, Muu, Prčanju, Stolivu, Kostanjici, Morinju i Strpu. Na osnovu naredbe Opštine organizovana je svakodnevna distribucija pitke vode cisternama, kao i dostava na kućne adrese starijim, bolesnim i nepokretnim građanima.

Prema podacima Opštine Kotor, tokom pet dana organizovanog snabdijevanja stanovništvu je isporučeno ukupno 9.050 litara pitke vode, dok su dodatne količine dostavljene zdravstvenim ustanovama i Specijalnoj bolnici Risan. Posljednja mjerenja pokazala su smanjenje saliniteta na izvorištu Škurda, dok su na izvorištu Orahovac zabilježene oscilacije sa značajnim povećanjem vrijednosti u večernjim satima.