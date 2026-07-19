U periodu od 1. do 18. jula 2026. godine, inspektori su na području Lučke kapetanije Bar obavili 76 kontrola, nakon kojih su izdata 63 prekršajna naloga u ukupnoj vrijednosti od 41.300 eura

Izvor: MONDO

Inspekcija sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva nastavlja intenzivne kontrole pomorskog saobraćaja tokom ljetnje turističke sezone, s ciljem povećanja bezbjednosti na moru i dosljednog sprovođenja zakonskih propisa.

U periodu od 1. do 18. jula 2026. godine, inspektori su na području Lučke kapetanije Bar obavili 76 kontrola, nakon kojih su izdata 63 prekršajna naloga u ukupnoj vrijednosti od 41.300 eura. Na području Lučke kapetanije Kotor izrečeno je 101 prekršajni nalog, sa ukupnim novčanim kaznama od 85.900 eura.

„Ukupno posmatrano, na području obje lučke kapetanije od 1. do 18. jula 2026. godine izdata su 164 prekršajna naloga, u ukupnom iznosu od 127.200 eura“, kazali su iz Ministarstva pomorstva.

Podaci pokazuju da je od 1. do 13. jula, odnosno uoči državnog praznika, na području Lučke kapetanije Bar izdato 39 prekršajnih naloga u vrijednosti od 31.100 eura. U istom periodu, na području Lučke kapetanije Kotor evidentirana su 52 prekršaja, za koja su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 44.400 eura.

„Nakon prazničnog perioda, od 13. do 18. jula 2026. godine, inspekcijske službe nastavile su sa pojačanim kontrolama. U tom periodu, na području Lučke kapetanije Bar izdata su 24 prekršajna naloga u iznosu od 10.200 eura, dok je na području Lučke kapetanije Kotor izdato 49 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 41.500 eura“, dodaje se.

Iz Ministarstva pomorstva ističu da je zaštita svih učesnika u pomorskom saobraćaju njihov prioritet, zbog čega još jednom pozivaju vlasnike i korisnike plovila da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na moru.

„Inspekcija sigurnosti plovidbe nastaviće sa pojačanim kontrolama tokom trajanja ljetnje turističke sezone, a svi utvrđeni prekršaji biće sankcionisani u skladu sa zakonom“, naveli su iz tog resora.